Nadir Hifi, dans la liste élargie pour les JO, a tapé dans l’œil de Vincent Collet

Vincent Collet a rendu sa liste élargie pour les Jeux Olympiques 2024 et Nadir Hifi a été récompensé pour sa grosse saison en club avec une invitation dans le groupe. Reste à savoir s’il ira chercher une place dans les 12.

La saison 2023-24 a tout du conte de fées pour Nadir Hifi. Non sélectionné à la Draft NBA 2023, le joueur de 21 ans a mis le couteau entre les dents pour sortir une grosse saison et montrer de quel bois il est fait. Le résultat est à la hauteur de toutes les espérances. Aux côtés de T.J. Shorts, Hifi a conduit Paris à la victoire à l’EuroCup 2024. Avec 16,6 points par match, le natif de Strasbourg faisait carrément partie du Top 5 des meilleurs scoreurs européens. Au terme de la compétition, Nadir Hifi a logiquement été élu dans le second cinq majeur de la compétition.

Sur le plan national, le combo guard n’a pas démérité non plus, finissant dans le cinq majeur du championnat de France pour aider le club parisien à aller chercher une deuxième place au classement. Si Cholet a créé l’exploit lors du Game 1 des Playoffs, la fin de saison peut encore être grandiose pour Hifi.

Outre la course au titre (si Paris parvient à retourner Cholet), le joueur a une chance d’intégrer le groupe final des Bleus pour les Jeux Olympiques. Il a en tout cas impressionné Vincent Collet cette saison. Des propos rapportés par Robin WOLFF pour TrashTalk.

Vincent Collet à propos de Nadir Hifi :

“Il a fait une très belle saison sous nos yeux. Il a su élever son niveau dans des matchs importants lors du beau parcours de son équipe en Eurocup. Il méritait d’être vu pendant cette préparation.”@TrashTalk

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) May 16, 2024

Avec Frank Ntilikina, Théo Maledon, Killian Hayes, Andrew Albicy, Matthew Strazel, Nando de Colo, Evan Fournier, Bilal Coulibaly et Élie Okobo sur les lignes arrières, Nadir Hifi aura fort à faire pour arracher une place dans les 12 mais il a toute la préparation pour donner des maux de tête à Vincent Collet.

Source texte : TrashTalk