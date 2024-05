Parmi les grands absents de la liste des 19 de Vincent Collet, c’est celle de Sylvain Francisco qui a été la plus remarquée. Le meneur du Bayern Munich qui sort pourtant de sa saison la plus aboutie en club n’a pas fait le cut. Une décision qui a été vécue comme une vraie surprise par certains.

Dans une sélection de 19 noms qui comporte pourtant beaucoup de meneurs, celui de Sylvain Francisco n’est jamais apparu. Inattendu pour un joueur qui à la dernière Coupe du Monde et aux qualificatifs pour l’Euro. Vincent Collet a pu être interrogé après l’annonce de la liste sur l’absence du meneur, et a surtout invoqué un problème de taille pour expliquer ce choix.

Vincent Collet à propos de l’absence de Sylvain Francisco :

“Il était dans la réflexion mais il n’était pas dans l’identité que l’on voulait donner à l’équipe. C’est une question de gabarit. Nos adversaires auront des gros morceaux sur ces postes.”@TrashTalk_fr

“Il était dans la réflexion mais il n’était pas dans l’identité que l’on voulait donner à l’équipe. C’est une question de gabarit. Nos adversaires auront des gros morceaux sur ces postes.” – Vincent Collet

Effrayé par de potentiels mismatchs sur les postes 1 qui poseraient problème au meneur d’1m86, Vincent Collet a choisi de plus grands profils pour assurer sa mène. Sylvain Francisco fait sûrement partie de ces joueurs qui auraient eu leur place en terme de niveau dans les 19, mais dont la présence dans le groupe élargi ne fait pas vraiment sens car le sélectionneur ne compte pas vraiment sur eux pour le dernier cut, préférant donne leur chance à des joueurs ayant plus de potentiel. Seul le futur pourra nous dire si ce choix était le bon ou non.

Les absents notables du groupe élargi de l’Equipe de France pour les JO :

– Sylvain Francisco

– Thomas Heurtel (annoncé plus tôt aujourd’hui)

– Timothé Luwawu-Cabarrot

– Moustapha Fall

– Zaccharie Risacher

– Terry Tarpey https://t.co/2MIWcLDqqW

Sylvain Francisco ne sera donc pas de la partie pour ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Vrai parti pris tactique de la part de Vincent Collet, le sélectionneur ne compte pas sur la vista de Francisco pour ramener une médaille cet été. Un choix qui va encore beaucoup faire parler, c’est certain.

