Moustapha Fall, victime des “problèmes de riche” de l’Équipe de France dans la raquette

Absent notable de la liste élargie l’Équipe de France dévoilée par Vincent Collet ce jeudi, Moustapha Fall paye la grande diversité de profils de haut niveau dans le secteur intérieur. Il paie aussi – peut-être – ses déclarations post Coupe du Monde, puisqu’il avait déclaré à l’époque ne pas avoir eu assez de temps de jeu durant la compétition.

Doublure de Rudy Gobert lors de la Coupe du Monde 2023, dernière compétition internationale disputée par l’Équipe de France, Moustapha Fall n’a pas été choisi par Vincent Collet pour la préparation des Bleus en vue des Jeux Olympiques. Il ne disputera donc pas la compétition, et la raison est sans doute l’abondance de profils de très – très – haut niveau dans la raquette. La saison de Fall a l’Olympiakos a été très bonne (7,9 points, 4,6 rebonds, 2,4 passes, 1,2 contre à 79,1% au tir).

Il doit cependant composer avec les présences de Matthias Lessort (cinq majeur de l’EuroLeague cette saison), Guershon Yabusele et Vincent Poirier, éléments majeurs de la peinture au Real Madrid. Les deux autres ? Rudy Gobert et Victor Wembanyama, pas forcément besoin de justifier mais nous parlons des deux meilleurs défenseurs de NBA cette saison, en plus d’un talent offensif absolument effrayant pour Wemby.

Vincent Collet à propos de Moustapha Fall :

“Nous avions cette liste depuis plusieurs mois à l’intérieur. Fall fait une excellente saison à l’Olympiakos et on avait un problème de riche avec déjà de nombreux pivots, mais je n’aurais pas su le faire jouer.”@TrashTalk_fr

Dans ces conditions, difficile pour Vincent Collet d’appeler Fall et de lui faire miroiter une sélection tout en sachant bien qu’il ne serait pas retenu. Lors de la Coupe du Monde 2023, il n’a joué que 11 minutes en moyenne et n’a pas franchement apprécié les choix de son coach.

“Ce n’est même pas qu’on n’a pas pu voir le « Mouss » Fall de l’Olympiakos, c’est qu’on ne m’a pas vu tout court. Mais c’est comme ça… Ce sont des expériences qui te font comprendre certaines choses” – Moustapha Fall, septembre 2023.

Des déclarations tranchantes, qui n’ont peut-être pas été bien prises par le staff de Vincent Collet, et qui pourraient expliquer en partie l’absence de Fall pour les Jeux. Toutefois, il faut bien être objectif : le choix sportif prime… et Moustapha en fait malheureusement les frais.

