Nicolas Batum “content” de voir une liste de 19 joueurs en Équipe de France

Interrogé sur le plateau de La chaîne L’Équipe suite à l’annonce de la liste de 19 joueurs composant l’Équipe de France en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, Nicolas Batum s’est dit satisfait du groupe mis en place par Vincent Collet.

On se rappelle des déclarations de Nicolas Batum en septembre dernier, après l’énorme fiasco des Bleus au Mondial 2023. “C’est fini les 12” avait notamment déclaré Nico au micro de First Team, pour dire que plus de concurrence était nécessaire en Équipe de France pour monter la meilleure équipe possible aux Jeux Olympiques.

Visiblement Batum a été entendu, puisque Vincent Collet a dévoilé une liste élargie de 19 joueurs pour la préparation aux JO. Alors forcément, le capitaine des Bleus valide.

“Je suis content qu’on soit 19. Parce que du coup, on pourra vraiment y aller fort à l’entraînement. On va pouvoir jouer et avoir une vraie compétition à l’entraînement, afin de bien nous préparer pour le début de la compétition.”

19 joueurs sélectionnés, mais seulement 12 qui iront aux Jeux Olympiques, la plus mythique des compétitions qui se déroulera qui plus est à Paris (et Lille). Autant dire que la lutte risque d’être acharnée au cours de la préparation. Tout le monde voudra arracher sa place dans le groupe final. Mais c’est probablement ce qu’il faut pour arriver dans de meilleures conditions au premier match, et éviter d’en prendre 30 d’entrée.

Ce qui plaît également à Nico dans cette première sélection de joueurs, c’est la diversité des profils mais surtout la présence de beaucoup de gars qui vont avoir le couteau entre les dents pour différentes raisons.

“Elle est très très intéressante (la sélection). Il y a des nouveaux, des mecs revanchards, des mecs qui ont faim, des mecs qui veulent prouver, des mecs qui veulent gagner leur place, des vieux aussi. C’est athlétique, ça peut défendre, ça peut courir, ça peut attaquer, donc la sélection est vraiment intéressante.” – Nico Batum

Une sélection très “intéressante” qui sera réduite probablement début juillet, après les deux premiers matchs de préparation.

__________

Source texte : La chaîne L’Équipe