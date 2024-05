Après l’annonce de la liste élargie de l’Équipe de France pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, place aux réactions. Cadre des Bleus, Evan Fournier a notamment relevé la présence de nombreux jeunes dans le groupe. Un vent de fraîcheur qui n’est pas pour déplaire à l’arrière de Detroit.

Après le triste parcours des Bleus au dernier mondial, Evan Fournier avait expliqué qu’il fallait essayer d’intégrer plus rapidement certains jeunes au groupe France. Quasiment un an plus tard, Vincent Collet a pour ainsi dire répondu à son arrière en convoquant 7 joueurs de moins de 22 ans dans sa liste de 19.

Les joueurs en question ? Théo Maledon, Killian Hayes, Matthew Strazel, Ousmane Dieng, Bilal Coulibaly, Nadir Hifi et bien sûr Victor Wembanyama. Si tous ne pourront pas obtenir un billet pour les 12, c’est l’occasion pour eux de grapiller de l’expérience et d’apprendre durant cette préparation auprès des joueurs les plus anciens.

Pour Vincent Collet, c’est l’occasion de tester quelques nouveaux sur la scène FIBA mais aussi de préparer lentement mais sûrement la relève car les cadres du groupe France ne rajeunissent pas et ce tournoi verra les retraites internationales de Nicolas Batum mais aussi Nando de Colo. Présent sur le plateau de la chaine l’Equipe, Evan Fournier est content de voir la jeunesse pointer le bout de son nez pour cette préparation.

“Je suis content de voir certains arriver, je suis content de voir Killian, de voir Ousmane. Ce sont des jeunes qu’on n’a pas vraiment vu en Equipe de France, qui ont un potentiel intéressant. Malheureusement, depuis leur départ de France, ils n’ont pas énormément joué. Ce sera l’occasion de les tester sur la scène internationale. Après ce sont des gens qu’on connait déjà. C’est bien de récompenser Nadir Hifi pour sa saison, Matthew aussi. Donc globalement je suis satisfait.”

Vavane a aussi réagi concernant le duo à venir entre Rudy Gobert et Victor Wembanyama. Si l’arrière n’a pas voulu enfiler la casquette de sélectionneur pour prédire leurs rôles, il les voit bien jouer ensemble, au moins par séquences, avec Yabusele, Batum, Lessort et Poirier pour les entourer.

“Ce qui est encourageant, c’est quand on voit le succès de Minnesota, l’association entre Towns en 4 et Rudy qui joue 5, on peut un peu envisager d’associer les deux, avec Wemby qui joue au large, en tant que deuxième meneur de jeu, avec Rudy à l’intérieur. Après néanmoins, on a vu avec les Spurs que là où Wemby est le plus performant c’est en 5. A deux, ils vont se partager beaucoup de minutes. Sur les autres intérieurs, je pense à Mattias, Vincent, ils seront là pour des missions très spécifiques mais que le poste 5 sera principalement occupé par les deux [Victor Wembanyama et Rudy Gobert, ndlr].

