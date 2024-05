Sur le plateau de La chaîne L’Équipe, Nicolas Batum a donné son ressenti concernant la liste de l’Équipe de France pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il s’est aussi exprimé sur son rôle chez les Bleus pour sa dernière compétition. Sixième homme le Nico ? Pas si vite !

Nicolas Batum a 35 ans et sort tout juste de sa 16e saison NBA. Mais au vu de ses dernières performances avec les Sixers en Playoffs, on a plutôt l’impression que Nico rajeunit. Alors ne comptez pas sur lui pour lâcher sa place de titulaire comme ça. Voilà ce qu’il a répondu quand on lui parle d’un potentiel rôle de sixième homme en Équipe de France.

“Si c’est ce que Vincent (Collet, le sélectionneur) veut, OK, mais ça ne veut pas dire que je vais laisser ma place non plus. C’est ce que j’ai toujours dit. Les jeunes qui arrivent derrière vont devoir me mettre dehors, je ne vais pas leur laisser (ma place). C’est pour ça que je veux aussi cette compétition à l’entraînement, ça va être gratifiant pour l’Équipe de France. Si je dois être sur le banc, c’est que quelqu’un a pris ma place, ça ne veut pas dire que je vais la laisser.” – Nico Batum sur La chaîne L’Équipe

Nico Batum lui-même avait mentionné la possibilité d’être le premier remplaçant des Bleus pour aider l’EDF à rebondir. Mais au vu de sa belle forme actuelle, c’est tout à fait légitime de vouloir faire de la résistance. On parle d’un Nico qui a aidé les Sixers à se qualifier en Playoffs grâce à une magnifique performance au play-in tournament, et qui a joué un rôle important pour Philly lors du premier tour contre les Knicks de Jalen Brunson, avec notamment un match à 16 points dans le Game 6.

“Moi je suis prêt à avoir cette compétition avec les jeunes. Bilal (Coulibaly) arrive, Isaïa (Cordinier) arrive, il y a Ousmane Dieng… il y a plein de joueurs qui peuvent prétendre aussi à ce poste-là. C’est une très très bonne compétition, c’est assez sain dans un groupe si tu veux gagner.” – Nico Batum

Capitaine des Bleus, leader respecté et expérimenté, et joueur toujours capable de contribuer, Nicolas Batum sait qu’il peut encore apporter beaucoup de choses aux Bleus avant de raccrocher les sneakers. Que ce soit dans un rôle de titulaire ou de remplaçant, on verra, mais ce qui est sûr c’est que Nico a toujours la flamme avant ses derniers Jeux Olympiques.

Peut-être même plus que jamais.

__________

Source texte : La chaîne L’Équipe

À lire également :