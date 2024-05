À 36 ans, Nando de Colo peut encore croire en ses chances de disputer sa dernière compétition internationale avec l’Equipe de France lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le joueur de l’ASVEL fait partie de la liste élargie de 19 joueurs dévoilée par le sélectionneur Vincent Collet ce jeudi.

Malgré une saison compliquée, marquée notamment par les problèmes physiques, Nando de Colo garde sa place en sélection. Le Nordiste est en Equipe de France depuis 2008 et pourrait bien participer à une dernière campagne cet été lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Parmi les 19 joueurs retenus par Vincent Collet, seuls 12 disputeront la compétition et pour le moment 10 d’entre eux sont capables d’évoluer aux postes 1 et 2. Beaucoup ne verront pas Villeneuve-d’Ascq et Paris. Nando de Colo a l’avantage de l’expérience et de son statut dans le groupe, mais certains éléments ne rassurent pas le sélectionneur. En premier lieu, la blessure à la cheville dont il a été victime à l’entraînement fin avril.

“Il y a la problématique de sa blessure (celle de Nando de Colo). C’était censé durer quatre à six semaines, mais on devrait davantage se rapprocher des six.” – Vincent Collet.

Le joueur de l’ASVEL devrait donc être absent jusqu’à minimum début juin, soit moins d’un mois avant les premiers matchs de préparation de l’Equipe de France.

Mais malgré son incertitude physique, Vincent Collet avait des raisons de ne pas se passer du deuxième meilleur marqueur de l’histoire de l’EuroLeague. Cette saison, l’arrière a tourné à 11 points et plus de 4 passes en Championnat de France à 45% au tir, 42% de loin et 93% sur la ligne des lancers-francs en 18 minutes de jeu de moyenne. Il s’est aussi montré productif en EuroLeague.

“Il (Nando de Colo) a encore les capacités de faire des choses très puissantes. Il a des qualités qui peuvent nous être utiles.” – Vincent Collet.

Le Nordiste est un phénomène en attaque dont le profil tranche avec ceux de Frank Ntilikina, Killian Hayes ou Andrew Albicy par exemple, plus spécialistes de l’aspect défensif.

Lors des derniers Jeux Olympiques, Nando de Colo était titulaire et a aidé la sélection à décrocher la médaille d’argent. On ne sait pas si, pour sa dernière compétition internationale, son rôle sera aussi important cette fois, ni même s’il fera partie de la liste définitive. Mais pour l’heure, il a encore le droit d’y croire, et c’est bien là l’essentiel.