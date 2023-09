Evan Fournier soutient Vincent Collet : “Il ne faut pas tout remettre en question”

Au micro de RTL ce lundi, Evan Fournier est revenu sur l’échec de l’Équipe de France de basket à la Coupe du Monde 2023. Malgré l’énorme déception, l’arrière des Bleus croit en un réveil du groupe tout en soutenant le coach, Vincent Collet.

Passée totalement à côté de sa compétition, la France n’a pas pu faire mieux qu’une 18ème place à la Coupe du Monde 2023. Un classement très loin des ambitions du groupe Bleu avant le début du tournoi, surtout à un an des Jeux Olympiques 2024 à Paris.

Suite à cette désillusion, de nombreuses questions se sont posées quant au niveau de l’équipe en elle-même et sa capacité à briller l’an prochain à domicile pour la grande messe olympique. Faut-il changer les joueurs en place ? Le coach est-il encore l’homme de la situation ?

De passage chez RTL, Evan Fournier a dressé un constat lucide sur la contre-performance des Bleus au Mondial. Le joueur des Knicks est encore partagé entre énorme déception et surprise, même s’il croit toujours en les joueurs en place et leur capacité à rebondir rapidement.

« Je suis très déçu, comme tout le monde. Je suis surpris aussi, et j’essaie de ne pas y penser, mais c’est impossible. Il va falloir se relever, mais pour le moment, c’est dur à digérer. » “La vérité, c’est qu’il y avait des choses qui n’allaient pas, des choses qu’on aurait pu mieux faire. Néanmoins, ce n’est jamais parfait en équipe de France. Je pense au dernier Euro, par exemple. Nous n’étions pas aussi forts que cela sur certains aspects, mais on s’est accrochés et nous avons obtenu une belle médaille d’argent. Ce groupe a toujours eu des ressources pour obtenir des résultats. C’est ça aussi le basket”

Au moment de chercher qui blâmer pour cet échec, Vavane ne s’est pas caché. Pour lui, les victoires comme les défaites s’assument en équipe mais ce sont les leaders (et donc lui dans le lot) qui doivent prendre le plus lorsque ça ne va pas.

“C’est la faute de tout le monde. J’ai toujours dit que, que ce soit dans les défaites ou dans les victoires, ce sont les gens qui ont le plus de responsabilités qui sont les plus gros coupables, donc les leaders d’équipe et ceux qui prennent les décisions. Donc, c’est principalement de notre faute.”

Qui dit leader d’équipe dit aussi coach. Et la question du maintien de Vincent Collet se pose à l’approche de l’automne. Jean-Pierre Siutat ne s’est d’ailleurs pas mouillé concernant le maintien de l’entraîneur. Mais l’ancien coach de la SIG et des Mets peut néanmoins compter sur le soutien de Fournier.

“Je pense qu’il ne faut pas tout remettre en question, surtout à un an des Jeux, cela n’a pas de sens. Vincent Collet et son staff font vraiment du bon travail, surtout depuis 2019. Néanmoins, il y a des choses à changer sur la façon dont on doit intégrer les jeunes en équipe de France plus tôt.”

Dernier sujet et non des moindres, les absences de Thomas Heurtel et Victor Wembanyama du groupe France. Wemby a fait l’impasse après une longue saison afin de préparer ses débuts en NBA. Concernant Heurtel, le meneur n’est tout simplement pas sélectionnable puisqu’il évolue en Russie. Une décision que regrette Evan Fournier.

“Nous aurions été meilleurs avec eux, mais même avec l’équipe que nous avions, nous aurions dû mieux faire. En ce qui concerne Victor Wembanyama, tout le monde en parle, mais il n’a jamais fait campagne avec l’Équipe de France, donc voilà. Quant à Thomas Heurtel, c’est une décision politique qui contrarie beaucoup de gens. C’est mon ami, mon coéquipier de chambre, donc bien sûr que je souhaite qu’il soit avec nous”

Source texte : RTL