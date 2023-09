À moins de quinze jours de la reprise de l’entraînement des Hornets, Kai Jones s’est lâché sur deux de ses coéquipiers sur Instagram. Voilà qui promet de sympathiques retrouvailles à Charlotte.

Mais quelle mouche a donc piqué Kai Jones ? Ou plutôt quel frelon puisqu’on parle des Hornets. Déjà la semaine passée, l’intérieur aux cheveux bleus était apparu bien excité en live (certains fans se demandaient même s’il n’était pas drogué), balançant à tout bout de champ que les Hornets ne le traderaient pas.

Kai Jones doesn’t believe the Hornets would trade him pic.twitter.com/j9ps1xBr2J — NBACentral (@TheDunkCentral) September 7, 2023

Grosse confiance en lui ou simple joie exubérante, on lui laissait le bénéfice du doute. Et puis voilà que ce bon Kai Jones refait des siennes, toujours sur Instagram. On le sait, la compétition est forte dans la raquette des Hornets pour gratter des minutes. Mark Williams, Nick Richards et Kai Jones sont notamment les trois prétendants pour le poste 5. Certains internautes ne se sont alors pas privés pour faire part à Kai Jones de leurs préférences pour Williams et Richards.

Que dit l’intéressé en réponse ? Bah il critique le jeu de ses coéquipiers. Le groupe vit bien chez les Hornets.

Kai Jones roasting his teammates in his IG comments 💀

(h/t @oldnbatweetz) pic.twitter.com/ALrp855xRx

— Legion Hoops (@LegionHoops) September 13, 2023

Kai Jones : “Montrez-moi une vidéo de Mark Williams faisant un pull up en partant sur sa gauche et le mettre”. “N’importe où… même à l’université… montrez-en une”. Kai Jones : [sur Nick Richards, ndlr] “Je suis plus fiable que lui avec le ballon”

On connaît un Steve Clifford (coach des Hornets) qui doit être ravi en lisant ça. La cohésion de son vestiaire en prend un coup avant même le début de la saison. On peut s’attendre à ce que l’intérieur de 22 ans se fasse recadrer un coup par ses dirigeants à son retour à la salle. Entre les résultats catastrophiques, les blessures et les problèmes de comportements des joueurs, les Hornets se seraient bien passés de ce nouveau dérapage.