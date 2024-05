La série entre les Knicks et les Sixers a hypé tout le monde, et les Pacers ont bouté les Bucks hors des Playoffs avec pertes et fracas. Qui s’en sortira dans cette demi-finale qui sent bon les années 90 ? On vous donne notre avis, tête de pipe par tête de pipe. Avec deux indices tiens pour commencer : Grosse, et Pomme.

Giovanni

Beaucoup de respect pour les Pacers, mais au lendemain de l’une des séries qui m’a le plus fait transpirer depuis des années, j’ai du mal à me réjouir de la match-up proposée aux Knicks par l’équipe de Rick Carlisle. Le meilleur joueur d’Indiana est à 40% de ses capacités depuis février, chaque autre crack de l’équipe, Pascal Siakam en tête, va se heurter aux dawgs new-yorkais et ça va leur faire très drôle, et le seul monde où je vois les Pacers prendre un match dans cette série est l’éventualité de voir les Knicks avoir besoin de souffler du fait de cette série face aux Sixers qui a laissé beaucoup de forces dans la bataille, du fait de la rotation serrée de Tom Thibodeau. Ce qui pourrait d’ailleurs être un problème en finale de conférence car, oui, je vois évidemment les Knicks passer ce tour, et plutôt quatre fois qu’une. Knicks 4, Pacers 1.

Nico M

Knicks vs Pacers en demi-finale de Conférence Est, on est en 2024 ou en 1994 je sais plus ? En tous les cas ça promet une belle série à l’ancienne, avec une opposition de styles entre une équipe de New York où les mots d’ordre sont “défense”, “intensité”, “combat” et “impact physique”, et une équipe des Pacers axé sur l’attaque, qui aime courir et dégainer. Bien sûr, l’opposition entre ces deux équipes possède beaucoup d’autres angles intéressants à surveiller, mais c’est celle qui arrivera à imposer son basket qui gagnera cette série. Et à ce petit jeu-là, je vois New York l’emporter. Portés par un Jalen Brunson énorme, un collectif qui ne lâche jamais rien et une fanbase à 300% derrière son équipe, les Knicks vont se qualifier en Finales de Conférence Est pour la première fois depuis 2000. Knicks 4, Pacers 2.

Nico V

Fermiers contre citadins. Non, nous ne sommes pas à Paris devant l’Assemblée Nationale un week-end pluvieux d’octobre sur fond de revendications diverses, mais à l’aube d’une série historique entre Knicks et Pacers. Plutôt qu’historique, disons que cette opposition a un vécu certain. Et que cette année, les uns comme les autres voudront faire honneur à leurs prédécesseurs en donnant tout. Contrairement à mes collègues, j’attends une série plutôt serrée, car les deux formations ont de bons arguments. Oui, les Knicks ont réalisé une meilleure impression au premier tour que les Pacers, mais quand même… Pascal Siakam quand il s’y met, c’est un délire. Le vrai test sera pour Tyrese Haliburton, qui doit montrer qu’il est LE leader. La défense de NY va faire son boulot, il ne peut pas déjouer. Et au final, mon prono ? Knicks 4, Pacers 3.

Robin

Back to the future. Les années 90 sont mises à l’honneur dans cette série. Reggie Miller a un sourire en coin tandis que Spike Lee sent une goutte lui parcourir l’arrière de la nuque. Pourtant, selon moi, les fans des Knicks ont de quoi se laisser aller à la sérénité. Le premier tour a été une guerre de tranchées formidable qui a révélé toutes les qualités d’un effectif profond et combatif. En face, les Pacers ont brillé face aux Bucks, mais la dernière fois que l’on avait vu un daim si démuni, c’était Bambi après que sa mère ait subi le plomb d’un chasseur. Tyrese Haliburton n’a pas retrouvé son niveau d’avant le All-Star Break, Myles Turner est en forme mais fait tout de même moins flipper que Joel Embiid, Josh Hart est le meilleur role player de la Ligue avec Derrick White, Jalen Brunson est une première option, Knicks 4, Pacers 0

Céleste

Les Pacers n’ont pas vraiment convaincu face aux skeletons Bucks, dur d’espérer un bon dénouement pour eux dans cette série. Les Knicks jouent dur, et vu ce qu’on a vu de Jalen Brunson, on sait déjà qui sera le meilleur joueur de la série. Les Pacers ont un grand Tyrese à envoyer pour foutre la pagaille dans la défense de New York ? Les Knicks viennent de gérer un Tyrese encore plus redoutable, doublé d’un MVP en titre, et sont repartis en vie pour raconter l’histoire. Cette série sera probablement plus simple que la précédente pour les New-yorkais qui ont parcouru trop de chemin pour s’arrêter là. Si je ne donne pas un sweep contre l’Indiana, c’est par pure sympathie pour la population Amish et la très belle ville de Fort Wayne. Knicks 4, Pacers 1.

Julien

Les Knicks ont probablement laissé quelques plumes dans leur série face aux Sixers, mais difficile de ne pas les voir comme favoris. Les quatre victoires du groupe de Tom Thibodeau témoignent de toutes les qualités offensives et défensives des New-yorkais, qui ont un paquet de solutions face aux forces des Pacers. Et notamment : Myles Turner, excellent en début de série face aux Bucks. La paire Mitchell Robinson – Isaiah Hartenstein a prouvé qu’elle pouvait bien s’occuper de gros bébés, et Indy est souvent plus en galère sans son poste 5 impactant. Ces Pacers ne m’ont pas suffisamment rassuré sur leurs défauts pour me rendre plus optimiste, dans une série où l’absence des deux All-Star de Milwaukee aura été l’élément le plus important. Knicks 4, Pacers 1.

Alex T

Une série bien 90’s, qui sent le trashtalking et les gros duels physiques comme on aime. Pour autant, je vois New York gérer la série sans trop de difficulté. Il y aura un peu de fatigue à gérer après le gros combat face aux Sixers mais Indiana n’a pas non plus impressionné face à une équipe des Bucks pourtant bien désossée. Qui pour arrêter Jalen Brunson ? Les Pacers pourront-ils fermer un peu derrière ? New York a aussi tout ce qu’il faut pour calmer la furia Pacers avec Josh Hart probablement envoyé sur Tyrese Haliburton et OG Anunoby en individuel sur Pascal Siakam. Les Knicks finissent au Garden en 5. Knicks 4 – Pacers 1.

Clément

C’est l’heure de sortir les ghetto blasters et d’envoyer du Dr Dre dans sa Chevrolet Impala pour bien préparer cette série qui doit rappeler des souvenirs émouvants à nos grands frères. Pour autant, je ne vois pas Indiana rivaliser plus que ça face à des Knicks qui ont réussi un vrai tour de force en sortant ces Sixers qui voulaient créer l’upset. Jalen Brunson est tout simplement trop chaud et les soldats comme Josh Hart et OG Anunoby vont museler les principales menaces à Indiana, dont la défense ne sera pas assez solide, surtout pour les Playoffs. Son attaque de feu prendra probablement au moins un match où tout rentrera, mais pas plus. La victoire face aux Bucks est un faux trompe-l’œil et ça ne devrait pas marcher face à New York, qui va revenir sur le devant de la scène. Knicks 4 – Pacers 1

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE