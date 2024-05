Il y a un an, les Bucks sortaient à la surprise générale dès le premier tour des Playoffs, la faute à une blessure de Giannis Antetokounmpo et une équipe de Miami portée par un Jimmy Butler légendaire. Cette saison, le scénario s’est répété, Milwaukee s’inclinant à nouveau en étant privé de ses meilleurs joueurs. De quoi se poser des questions sur la suite des événements…

Quand les Bucks ont réalisé LE transfert de l’intersaison, avec l’arrivée de Damian Lillard à Milwaukee en septembre 2023, ils n’imaginaient clairement pas être en vacances au 3 mai 2024. Ils imaginaient plutôt une parade en juin dans les rues de Cream City, trois ans après le titre remporté par Giannis and Co.

Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

Après une saison régulière très mouvementée, marquée notamment par un deuxième changement de coach en quelques mois, l’intégration pas toujours facile de Damian Lillard, des bobos à droite à gauche et des résultats peu convaincants, les Bucks sont donc tombés au premier tour des Playoffs face aux Pacers (4-2). Une élimination marquée forcément par les blessures de Giannis Antetokounmpo (au mollet, absent pour toute la série) et Lillard (tendon d’Achille, absent au Game 4 et 5).

Pour la 2ème année de suite, Milwaukee sort au 1er tour des Playoffs.

Encore des blessures au pire timing, cette fois-ci elles viennent ponctuer une saison qui aura été trop mouvementée malgré l’enthousiasme initial.

Y’a du monde sous contrat.

Et y’a du pain sur la planche.

La question qui se pose tout naturellement : c’est quoi la suite ?

Avant le début de la série contre Indiana, des rumeurs laissaient entendre que le duo Giannis – Lillard pourrait prendre fin en cas d’élimination dès le premier tour des Playoffs. Plus généralement, avec la moyenne d’âge la plus élevée de la NBA cette saison (29,5 ans) et une masse salariale à 180 millions de dollars, un tel échec a de quoi faire réfléchir sur la direction à prendre.

Mais si l’on en croit les sources d’ESPN, aucun changement majeur n’est à prévoir dans l’effectif au cours des mois à venir. La franchise a beaucoup investi dans le groupe actuel, jusqu’à réduire fortement sa flexibilité pour l’avenir, c’est pas pour tout faire exploser maintenant.

“Les Bucks n’ont quasiment pas pu voir leurs meilleurs joueurs évoluer ensemble sous Doc Rivers, donc il y a peu de chances que le front office réalise des changements drastiques concernant l’effectif, et ce malgré une deuxième élimination consécutive au premier tour des Playoffs” – Jamal Collier, insider ESPN

Ces blessures, et donc cette incapacité pour les Bucks d’évoluer avec Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard et Khris Middleton (seulement 8 matchs ensemble) au moment le plus important de la saison, frustrent évidemment tout le monde à Milwaukee. “C’est décevant, car on sait à quel point on est meilleurs quand tout le monde est là” a déclaré Lillard après l’élimination. “On n’a jamais eu l’opportunité de vraiment faire jouer les trois ensemble” a ajouté le coach Doc Rivers. Mais le message global en sortie de défaite, c’est que les principaux acteurs de cette équipe – de Coach Rivers au Big Three – veulent repartir ensemble la saison prochaine.

“Avoir une intersaison complète, où on sait à quoi s’attendre sur les forces en présence, où on pourra discuter et se préparer pour l’année prochaine, bref avoir un peu de continuité, je pense que ça nous fera beaucoup de bien.” – Khris Middleton

Mettre en place de la continuité, ce sera probablement la priorité de l’intersaison.

The Milwaukee Bucks’ playoff history since winning the NBA Finals in 2021:

◻️ 2022: Second-round exit

◻️ 2023: First-round exit

◻️ 2024: First-round exit pic.twitter.com/ymoRoQuq2f

Une fois que tout le monde aura récupéré de ses blessures, et aura définitivement tourné la page de cette saison 2023-24 très usante, les Bucks pourront repartir sur des bases plus saines.

Le groupe actuel – même s’il ne rajeunit pas – reste très compétitif quand il est bonne santé. Giannis est toujours Giannis, Lillard a montré qu’il pouvait encore faire du sale en Playoffs, Middleton a fait une belle série malgré les bobos, tandis que Brook Lopez et Bobby Portis sont toujours là. Le noyau dur de l’équipe est sous contrat pour minimum une saison encore, tandis que Doc Rivers aura bien plus de temps pour mettre en place ses principes.

“On aura un camp d’entraînement (durant l’intersaison), on aura l’opportunité de construire l’attaque qu’on veut construire. J’ai hâte d’y être.” – Doc Rivers

Les Bucks – avec plus ou moins la même équipe – devraient donc se retrouver en septembre prochain avec comme objectif de construire le meilleur collectif possible autour de Giannis, Dame et Middleton. Ce groupe-là n’a pas dit son dernier mot, mais peut-il devenir ce rouleau compresseur qui peut aller concurrencer Boston au sommet de l’Est ?

À Milwaukee, on continue en tout cas d’y croire.

