Si l’on en croit les derniers bruits de couloir provenant de Los Angeles, le coach Darvin Ham ne devrait plus rester très longtemps sur le banc des Lakers. Mais qui va bien pouvoir le remplacer ? Plusieurs noms ont déjà fuité, notamment celui de J.J. Redick.

Ancien sniper NBA et désormais reconnaissable à travers ses podcasts et apparitions sur ESPN en tant que commentateur (avec Mike Breen et Doris Burke), J.J. Redick est considéré de plus en plus comme un candidat sérieux pour devenir head coach en NBA. On a déjà entendu son nom pour le poste des Hornets, avec qui il a déjà passé un entretien, ou celui des Raptors il y a un an quand Toronto cherchait un remplaçant à Nick Nurse.

Désormais, c’est du côté de Los Angeles que J.J. Redick est mentionné, avec quelques autres.

“J.J. (Redick) est un vrai candidat si les Lakers cherchent effectivement un nouveau coach. Mais il y a une demi-douzaine de candidats potentiels, dont le coach des Clippers Tyronn Lue.” – David McMenamin, insider des Lakers pour ESPN

Si la candidature de J.J. Redick est aussi intrigante, c’est notamment parce que ce dernier s’est très sérieusement rapproché de LeBron James récemment, les deux évoluant ensemble sur leur nouveau podcast “Mind the Game”, axé sur l’aspect technico-tactique du basket. Certains, comme par exemple l’ancien joueur NBA Rashad McCants, pensent carrément que LeBron s’est associé avec J.J afin de le “former pour être le prochain coach des Lakers”.

Si tout cela peut se tenir en théorie, en pratique on a un peu de mal à imaginer les Lakers engager J.J. Redick, qui ne possède aucune expérience en tant que coach à part entraîner l’équipe où évolue son fils de 9 ans.

Si le QI basket de l’ancien shooteur d’élite est indéniable, s’il est respecté par la plupart des joueurs NBA, être coach des Lakers est peut-être le poste le plus dur dans toute la Ligue. La marge d’erreur est très faible, la pression est immense, et il faut plus qu’une expertise en X and O’s pour pouvoir assumer un tel job. Peut-être que J.J. Redick prouvera qu’il est capable d’être ce genre de coach à l’avenir, mais en attendant les Lakers miseront probablement sur un coach plus expérimenté.

D’après les sources de The Athletic, Darvin Ham devrait officiellement être remercié dans les prochains jours. On verra à partir de ce moment-là si la candidature de J.J. Redick doit vraiment être prise au sérieux.

