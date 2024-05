Forfait lors de trois des cinq matchs de la série opposant les Clippers aux Mavericks, Kawhi Leonard ne jouera pas non plus le Game 6 de ce soir à Dallas. Traduction : Los Angeles tentera d’éviter l’élimination sans son meilleur joueur.

Sans surprise, Kawhi Leonard ne sera pas en tenue ce soir alors que les Clippers – menés 3-2 par Dallas – doivent absolument gagner un Game 6 en terre hostile.

ESPN a confirmé la nouvelle, Kawhi souffrant toujours d’une inflammation au genou. Pour ne rien arranger, Terance Mann est listé “incertain” à cause d’un bobo à la jambe.

Kawhi Leonard remains out for Game 6. Terance Mann is questionable with a right lower leg contusion.

Pas de Kawhi, ça veut dire que Paul George et James Harden devront à nouveau sortir le grand jeu pour sauver la saison des Clippers. Ils l’ont fait dans le Game 4 en scorant 33 points chacun, puis ils sont passés au travers dans le Game 5 avec seulement 22 points à deux (15 pour George, 7 pour Harden) dans une humiliation 123-93. Inutile de dire que les Clippers n’ont aucune chance si leur duo de stars est autant à la ramasse.

La nouvelle absence de Kawhi est particulièrement regrettable quand on sait qu’on ne le reverra plus de la saison si les Clippers s’inclinent. Une saison où il aura été en bonne santé pendant une grande partie de la régulière, tout en évoluant à un niveau All-NBA. Son absence est également regrettable quand on se souvient de la masterclass qu’il avait lâchée (45 points) dans le Game 6 du premier tour des Playoffs 2021, également à Dallas, avec des Clippers menés 3-2…

"A masterpiece from Kawhi Leonard!"

The Klaw's #NBAPlayoffs career high-tying 45 points in Game 6 forced a WIN OR GO HOME Game 7. #ThatsGame

⏰ 3:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/wiA8hdH6p3

