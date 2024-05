Lors du Game 5 de la série Bucks – Pacers à Milwaukee, Pat Beverley avait été l’une des raisons de la victoire pleine de résilience de Milwaukee. Dans la sixième manche cette nuit ? Pat Bev a montré son mauvais visage à plusieurs niveaux, sortant ainsi par la petite porte.

Pat Beverley n’était jamais censé se retrouver dans une telle position. Titulaire dans un match à élimination en Playoffs, avec 40 minutes de jeu au compteur. Il n’était jamais censé devoir step-up pour essayer de sauver les Bucks d’une sortie dès le premier tour des Playoffs, mais les blessures de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard (qui est néanmoins revenu cette nuit) en ont décidé autrement.

Tout ça pour dire qu’on ne peut pas trop lui tomber dessus après sa performance à 6 points à 3/11 au tir (0/3 à 3-points), une faible production pendant que Tyrese Haliburton, T.J. McConnell, Andrew Nembhard ou encore Aaron Nesmith guidaient les Pacers vers la win. Par contre, on peut lui tomber dessus pour le reste.

On a pas tous les éléments donc on va voir si ça se trouve y’a un fan qui a sorti une énorme dinguerie mais c’est chaud les images

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2024

En fin de match, alors que la rencontre était déjà pliée, Pat Beverley a jeté le ballon sur des fans des Pacers à deux reprises, la deuxième fois de façon bien plus virulente que la première. On ne sait pas ce qui a pu se dire, ou qu’est-ce qui a provoqué ce coup de sang, mais on est à -10 en matière de professionnalisme, surtout pour un vétéran de 35 ans. Après la rencontre, Beverley n’a même pas voulu s’expliquer sur l’incident.

“Je ne veux pas en parler.”

Une chose est sûre : des sanctions sont à venir de la part de la NBA.

Patrick Beverley wouldn’t let non-subscribers to his podcast interview him in the locker room postgame.

Pat: “You subscribed to my pod?”

Reporter: “I do not.”

Pat: “You can’t interview me then.”

🎥 @AlexGoldenNBA pic.twitter.com/665LVyxj3l

— The Athletic (@TheAthletic) May 3, 2024

Durant la même conférence de presse, il y a eu cette interaction bien chelou avec une journaliste qui était juste là pour faire son travail.

Pat Bev : “Vous êtes abonné à mon podcast ?” Journaliste : “Non je ne le suis pas.” Pat Bev : “Ok alors vous ne pouvez pas m’interviewer.”

La journaliste d’ESPN est restée à côté de Beverley pendant quelques secondes, pensant sans doute que le joueur des Bucks plaisantait. Sauf que Pat Bev lui a ensuite demandé d’enlever son micro et même de s’éloigner de lui…

Tyrese Haliburton. 😂😂

(h/t @FanDuel) pic.twitter.com/uDFv9lIaq6

— Hoop Central (@TheHoopCentral) May 3, 2024

Pour ne rien arranger à la soirée de Patrick Beverley, Tyrese Haliburton n’a pas hésité à le vanner en réponse aux propos de Pat Bev il y a quelques jours. Pour rappel, suite une question concernant sa défense sur Haliburton, Beverley avait déclaré : “Regardez les chiffres, il shoote à 19% à 3-points. Et si on vous donnait la balle pendant 40 minutes, vous auriez aussi 10 assists.”

Tyrese Haliburton a vu passer ça, et a répondu avec le même message que Damian Lillard (aujourd’hui coéquipier de Pat Bev aux Bucks) la saison dernière : “Con man. Flip from above the rim”. Traduction : “Tu es une arnaque. Tu es Flip dans Above The Rim.” Pour votre culture perso, sachez que Flip est – dans le film Above The Rim (avec 2Pac) – un ancien basketteur devenu SDF et accro au crack, personnage joué par Bernie Mac. Aie, ça pique.

En parlant de pique, Haliburton en a envoyé une dernière en conférence de presse :

Reporter: "[Patrick] Beverley came over to you and I think Myles [Turner] and he walked over to the bench. What was that moment like? Is it worth recalling?"

Tyrese Haliburton: "He said, 'Good series. Belt to a*s.'" 🤣pic.twitter.com/G8vUXKa1sL

— ClutchPoints (@ClutchPoints) May 3, 2024

“Belt to ass”, c’est le slogan utilisé par Pat Beverley quand il fait la promotion de son podcast. Slogan qu’il possédait sur son bonnet lors de son interview d’après-match cette nuit…