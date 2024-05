A 84 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024, l’Équipe de France masculine disputait aujourd’hui le premier match de son (premier) TQO face à l’Égypte. Mise en route tranquille, la victoire (21-8) est appréciable mais le plus dur reste à faire. Allez messieurs !

Alex Vialaret, Lahaou Konate, Hugo Suhard et Jules Rambaut ont rempli la première de leurs… cinq missions. Une victoire tranquille (21-8) face aux faibles Égyptiens après deux minutes de préchauffe, le DJ qui envoie du Imen S en direct du Japon, des paniers à 2-points qui fusent et on en parle plus. La journée de demain sera autrement plus éprouvante avec deux rencontres face à la Mongolie et à l’hôte japonais (à 9h40 et 13h35), et celle de dimanche encore d’un autre acabit avec les demi-finales et une potentielle finale contre une équipe – très solide – qui devrait être soit la Lituanie soit les Pays-Bas.

