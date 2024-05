Tobias Harris (Sixers) avait gardé le pire pour la fin…

Obligés de s’imposer face aux Knicks dans le Game 6 pour espérer rester en vie, les Sixers n’ont pas pu compter sur Tobias Harris cette nuit, transparent en 29 minutes de jeu. C’était probablement le dernier match de l’ailier sous les couleurs de Philadelphie…

Depuis son arrivée aux Sixers en 2019, Tobias Harris a joué 378 matchs de saison régulière avec Philly, et 57 de Playoffs. 435 matchs au total. Jamais il n’avait terminé un match avec un zéro pointé… avant cette nuit.

Tobias Harris, dans le match le plus décisif de la saison :

29 minutes

0/2 au tir

0 point

0 impact

4 rebonds

3 passes

39 millions de dollars cette saison

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2024

Alors qu’il avait step-up dans la victoire miraculeuse du Game 5 au Madison Square Garden (19 points), Tobias Harris n’a tout simplement pas existé cette nuit dans la sixième manche à Philadelphie. On ne peut même pas dire qu’il a mal joué, car il n’a tout simplement pas joué. Il a traversé la rencontre comme un fantôme en attaque, ne prenant que deux shoots au total pour zéro point marqué. Pour rappel, les Sixers n’ont perdu que de trois unités (118-115).

“Tobias Harris a joué 29 minutes ce soir. Il n’a pris que deux shoots, et n’a pas marqué. On parle d’un gars qui touche quasiment 40 millions de dollars. Il est censé être le troisième meilleur joueur des Sixers (derrière Joel Embiid et Tyrese Maxey, ndlr.). S’il n’avait contribué qu’un tout petit peu, non seulement Philly gagne ce match mais probablement aussi la série.” – Sam Mitchell, ancien coach NBA

Souvent critiqué à Philadelphie pour sa production pas à la hauteur de son contrat (180 millions sur cinq ans), Tobias Harris avait donc gardé le pire pour la fin.

Ce Game 6 catastrophique face aux Knicks va très probablement marquer la fin d’une relation de cinq ans entre Tobias et les Sixers. Une relation qui s’est compliquée à partir du moment où Harris a signé sa prolongation de contrat XXL en 2019, pendant que Jimmy Butler a quitté la franchise pour rejoindre Miami (“Tobias Harris over me ?!”). Harris a certes contribué sur ces cinq saisons (plus de 17 points et 6 rebonds de moyenne) mais sans jamais évoluer au niveau All-Star qui pouvait être attendu de lui. Pire, il a pris la mauvaise habitude de ne pas répondre présent dans les grands moments. Entre 2019 et 2024, les Sixers ont toujours participé aux Playoffs mais sans jamais passer le stade des demi-finales de conférence.

This clip before the season did not age well for Tobias Harris, who went 0-of-1 in Game 6.

Will we see him back with the Sixers next season? 😬

(via @NBCSPhilly)pic.twitter.com/0r2DfIUcXW

— ClutchPoints (@ClutchPoints) May 3, 2024

Avec son contrat qui se termine cet été, les Sixers vont libérer 40 millions de dollars dans leur masse salariale et auront beaucoup de flexibilité pour entourer du mieux possible les stars Joel Embiid et Tyrese Maxey. Il y a fort à parier que Tobias Harris ne fera plus partie du projet.

L’heure est venue de tourner la page, pour les Sixers comme pour Tobias Harris. Car après cette dernière apparition catastrophique, il n’y a aucun monde dans lequel Tobias peut remettre un maillot de Philly sans être sifflé par sa propre fanbase…