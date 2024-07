Après une saison 2023-24 où il a surpassé toutes les attentes jusqu’à terminer premier de l’Ouest en saison régulière, le Thunder n’a pas chômé sur le marché des transferts et à la Free Agency. Sam Presti a recruté Alex Caruso via un trade puis Isaiah Hartenstein en tant qu’agent libre, tout en prolongeant plusieurs éléments importants de la rotation du Thunder. Mais comment le coach Mark Daigneault va-t-il pouvoir trouver le meilleur équilibre ? Zoom sur les différentes possibilités, à chaud !

Avec Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Lu Dort, Chet Holmgren, Alex Caruso, Isaiah Hartenstein ou encore Cason Wallace et quelques autres, Daigneault aura plusieurs options pour son cinq majeur. Mais avant de jeter un œil à ces dernières, zoom sur le starting lineup de la saison 2023-24 pour mieux comprendre ce que le Thunder a réalisé au cours de l’intersaison.

Le 5 de la saison dernière : Josh Giddey – Shai Gilgeous-Alexander – Jalen Williams – Lu Dort – Chet Holmgren

Ce cinq a démarré 63 matchs cette saison. 63 matchs pour 799 minutes au total. Le bilan ? 46 victoires – 17 défaites. Une efficacité offensive de 119,8 points (pour 100 possessions), une efficacité défensive de 109,5 points, et un net rating de 10,2 points. C’est le cinq majeur qui a été le plus utilisé en NBA derrière celui des Nuggets et c’est le cinquième plus performant parmi les dix qui ont aligné au moins 500 minutes ensemble.

Les chiffres sont bons voire très bons, mais masquent certaines faiblesses qui ont caractérisé ce cinq, notamment en Playoffs. Les grosses limites de Josh Giddey au shoot extérieur ont parfois compliqué la vie à l’attaque du Thunder, jusqu’à obliger Mark Daigneault à le mettre sur le banc dans les moments importants. Le rebond, qu’il soit offensif ou défensif, était l’autre gros talon d’Achille du cinq majeur et de l’équipe du Thunder dans sa globalité. Si le pivot Chet Holmgren a réalisé une très belle saison rookie, OKC a souvent été dominé à cause d’un manque de taille global et une profondeur limitée dans la raquette.

Faites entrer Alex Caruso et Isaiah Hartenstein.

Les différentes options pour le 5 de Thunder

Option 1 : Alex Caruso – Shai Gilgeous-Alexander – Lu Dort – Jalen Williams – Chet Holmgren

Option 2 : Cason Wallace – Shai Gilgeous-Alexander – Lu Dort – Jalen Williams – Chet Holmgren

Option 3 : Alex Caruso – Shai Gilgeous-Alexander – Jalen Williams – Chet Holmgren – Isaiah Hartenstein

Option 4 : Cason Wallace – Shai Gilgeous-Alexander – Jalen Williams – Chet Holmgren – Isaiah Hartenstein

Option 5 : Shai Gilgeous-Alexander – Lu Dort – Jalen Williams – Chet Holmgren – Isaiah Hartenstein

Si on se projette en octobre avec les fameuses 30 previews en 30 jours, on peut commencer à réfléchir aux différentes options pour le cinq majeur du Thunder la saison prochaine. Commençons par les “locks” : on a dans ce groupe un candidat au titre de MVP en Shai Gilgeous-Alexander, un lieutenant calibre All-Star en Jalen Williams, et un jeune phénomène nommé Chet Holmgren qui aurait été Rookie de l’Année dans un monde où Victor Wembanyama n’existe pas.

Ces trois-là vont clairement représenter la base du cinq, la question c’est de savoir qui seront les deux joueurs alignés à leurs côtés.

Plutôt Alex Caruso ou Cason Wallace avec SGA ?

Josh Giddey envoyé à Chicago, il y a théoriquement une place qui s’est libérée sur le backcourt. Alex Caruso – arrivé en échange du meneur australien – fait logiquement figure de favori pour intégrer le cinq aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander. Bon shooteur à 3-points (38% en carrière), connecteur en attaque et défenseur calibre All-NBA, Caruso représente un excellent fit pour le Thunder. Il correspond à la fois à la philosophie défensive d’OKC et n’est pas un mangeur de ballon en attaque.

Certaines de ces qualités correspondent aussi à Cason Wallace, qui sera sophomore la saison prochaine. Le 10e choix de la Draft 2023 s’est montré très solide pour le Thunder dans sa campagne rookie, avec près de 42% de réussite à 3-points et un impact défensif déjà hyper intéressant. Comme Caruso, Wallace est un joueur qui évolue peu avec le ballon à ce stade de sa carrière, lui qui a surtout rempli un rôle en tant que catch & shooteur. Si Cason Wallace a pour objectif de grandir en tant que playmaker et d’être plus agressif avec la balle, il possède pour l’instant un profil complémentaire avec Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams.

Le coach Mark Daigneault devra faire un choix, mais il a deux options de qualité.

Alex Caruso a montré durant sa carrière qu’il pouvait assumer un rôle de titulaire comme un rôle de sixième homme. Cason Wallace a lui évolué majoritairement en sortie de banc en tant que rookie. L’idée sera de trouver le bon équilibre pour tirer le meilleur des deux joueurs, l’un possédant une belle expérience et l’autre une grosse marge de progression.

Il existe aussi un scénario, peut-être moins probable mais pas impossible pour autant, dans lequel Caruso et Wallace sortent tous les deux du banc. Shai Gilgeous-Alexander pourrait théoriquement évoluer à la mène, lui qui a de toute façon beaucoup de responsabilités en tant que ball-handler avec Jalen Williams. Ces deux-là, avec le pitbull Lu Dort, et une raquette Chet Holmgren – Isaiah Hartenstein représente aussi une option pour Mark Daigneault.

OKC's starting five gains some size with the addition of Isaiah Hartenstein, while featuring a bench of:

◽️ Alex Caruso

◽️ Cason Wallace

◽️ Aaron Wiggins

◽️ Isaiah Joe

◽️ Jaylin Williams

Are the Thunder the team to beat in the West?https://t.co/ueEdkPWw3G pic.twitter.com/a2tYSyqupP

— The Athletic (@TheAthletic) July 1, 2024

Une raquette Holmgren – Hartenstein ?

Tiens, en parlant d’une raquette Holmgren – Hartenstein, est-ce que Mark Daigneault va aligner les deux en tant que titulaires ?

Le gros investissement financier réalisé sur Isaiah Hartenstein (87 millions de dollars sur trois ans) pourrait nous laisser penser que oui. Offensivement, avec les capacités de shooteur et de spacing de Chet, ça peut avoir du sens. Hartenstein est en plus un bon playmaker depuis le poste 5, et possède un super toucher près du panier. Vous ajoutez à ça une grosse présence au rebond offensif et une belle capacité à poser des écrans, et vous obtenez un pivot qui fit plutôt bien avec Holmgren et le jeu du Thunder.

Défensivement, un tel tandem pousserait automatiquement l’un des deux pivots ailleurs que sur le poste 5, et donc potentiellement vers l’extérieur. On sait que Chet Holmgren est l’un des meilleurs jeunes rim-protector de la Ligue. Hartenstein, lui, est l’un des meilleurs défenseurs au cercle ainsi que sur des phases de pick-and-roll (c’est prouvé statistiquement). Tout ça pour dire que les deux intérieurs semblent plus à l’aise en tant que pivot attitré, même si leur polyvalence est intéressante.

OKC has 2 of the NBA’s top 7 rim protectors in FG% with Chet Holmgren and Isaiah Hartenstein.

Thunder can have a top tier rim protector on the floor for the full 48 minutes.

(@Sportradar) pic.twitter.com/plPj58BXLD

— Brandon Rahbar (@BrandonRahbar) July 1, 2024

Mark Daigneault devra là aussi faire un choix. Utiliser Isaiah Hartenstein en tant que back-up d’Holmgren peut aussi avoir beaucoup de sens pour le Thunder, potentiellement plus qu’une association avec Chet.

Cela permettrait déjà au Thunder de conserver l’équilibre trouvé cette saison, avec Holmgren qui écarte le terrain en tant que poste 5 pour ouvrir des opportunités à SGA et Jalen Williams vers la raquette. On sait que Mark Daigneault aime le concept du “five-out” et Chet possède le profil idéal pour évoluer dans ce style de jeu. Isaiah Hartenstein pourrait entrer en jeu pour apporter une dimension différente au Thunder, et notamment un vrai coup de boost au rebond. Ce rôle d’energizer en sortie de banc peut bien convenir à Hartenstein, rôle qu’il a assumé durant toute sa carrière avant que Mitchell Robinson ne se blesse chez les Knicks. Plus costaud que Holmgren, Isaiah pourra aussi être utilisé sur des pivots plus imposants dans le cas où Chet se fait un peu trop bouger.

Au final, Mark Daigneault va probablement alterner entre les deux options présentées ci-dessus. Il y aura des séquences où on verra Holmgren et Hartenstein ensemble sur le parquet, et d’autres avec soit l’un ou soit l’autre.

En recrutant Alex Caruso et Isaiah Hartenstein, le Thunder a clairement répondu à ses besoins et aux limites aperçues sur la grande scène des Playoffs. Ce sera au coach Mark Daigneault de trouver la meilleure formule pour maximiser son groupe, mais on n’a que peu de doutes sur sa capacité à le faire. Et si le Thunder était tout simplement la meilleure équipe de l’Ouest désormais ?