Après des mois et des mois de dispute, les Wolves viennent définitivement de changer de propriétaire. Glen Taylor laisse sa franchise au duo Marc Lore – Alex Rodriguez.

C’est la fin d’un gros feuilleton dans le Minnesota.

D’après l’insider Shams Charania (ESPN), le groupe de propriétaires composé de Marc Lore et Alex Rodriguez va prendre possession de la franchise des Wolves (et du Minnesota Lynx en WNBA) à 100%. Le montant total de la transaction ? 1,5 milliard de dollars. Cette dernière doit encore être validée par la NBA pour être totalement officielle, mais ce n’est normalement qu’une formalité.

C’est la journée de l’histoire pour les fans des Wolves. Tu bats Denver sur le match de l’année, tu te défonces malgré les absents, et ton proprio est officiellement out. https://t.co/TPiVWi7gn0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 2, 2025

L’accord trouvé entre Taylor et le duo Lore – Rodriguez met fin à des mois de dispute. Pour rappel, le désormais ancien proprio des Wolves avait d’abord accepté de vendre 40% des parts de la franchise aux nouveaux propriétaires, qui attendaient de récupérer le reste. Un process en plusieurs parties qui a commencé à capoter il y a un an tout juste, quand Taylor a subitement annoncé qu’il ne comptait plus vendre.

Glen Taylor s’était justifié en disant que le tandem Lore – Rodriguez n’avait pas respecté certaines échéances de paiement lors du processus de vente, tandis que ces derniers pointaient du doigt Taylor en disant qu’il avait des remords concernant sa vente des Wolves suite à leur très belle saison l’an passé.

Cette affaire n’a cessé de planer au-dessus de la franchise du Minnesota ces derniers mois. Un médiateur avait été consulté pour tenter de régler le litige, mais celui-ci a finalement été tranché via un arbitrage qui s’est exprimé en faveur du duo Lore – Rodriguez. Si Glen Taylor pouvait potentiellement faire appel, il a finalement décidé de lâcher l’affaire.

Just in: Arbitrators have ruled Marc Lore and Alex Rodriguez over Glen Taylor as the next majority ownership group of the Minnesota Timberwolves, Lore and Rodriguez told ESPN. The NBA’s Board of Governors now have to approve Lore and Rodriguez. pic.twitter.com/qpF3BW3J7B

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2025

Pour la première fois depuis 1994, les Wolves n’appartiennent plus à Taylor, qui avait racheté la franchise pour “seulement” 94 millions de dollars à l’époque. Une vraie page qui se tourne à Minneapolis.

Source texte : Shams Charania

À lire également :