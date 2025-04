Avec sa performance monumentale contre les Wolves hier (61 points, 10 rebonds, 10 assists), Nikola Jokic a rejoint le club très (très) fermé des joueurs ayant réussi un triple-double en inscrivant 60 points ou plus. L’occasion de revenir rapidement sur chacun des membres de ce groupe.

James Harden (30 janvier 2018) :

Pour avoir un club, il faut d’abord un fondateur. En l’occurrence c’est bien James Harden qui a posé la première pierre de ce jeune édifice. Fin janvier 2018, le Barbu a torpillé le Magic d’Evan Fournier à l’époque : 60 points, 10 rebonds, 11 assists, le tout à 63% de réussite au tir. Du gros drive, des lancers-francs et évidemment le step-back signature à 3-points, tout y est passé, et c’est une victoire 114-107 qui attendait The Beard au bout du chemin. Une performance qui a certainement pesé dans l’élection du désormais Clipper en tant que MVP cette année-là.

#JamesHarden records the FIRST 60-point triple-double (60p/11a/10r) in @NBAHistory! #Rockets pic.twitter.com/rNwXNr7lsq

— NBA (@NBA) January 31, 2018

Luka Doncic (27 décembre 2022)

Là c’est encore un autre délire. À l’aube de l’année 2023, les Mavs et les Knicks ont livré une bataille qui va rester dans les mémoires. Déjà auteur d’un match fantastique, Luka Doncic va compléter un come-back des Mavs de 9 points en 30 secondes, au buzzer, sur un miracle de rebond offensif après un lancer-franc volontairement raté. Les deux équipes iront donc en prolongation, et c’est Dallas qui en sortira vainqueur, tandis que le génie slovène finira la soirée avec 60 points, 21 rebonds (oui oui, vous avez bien lu), et 10 assists à 68% au tir.

Luka Dončić on 12/27/2022:

60 PTS

21 REBS

10 AST

74% TS

-The first 60 point 20 rebound triple double in NBA History

-Teams were 0-13,884 when down 9 with less than 35 seconds left. He made it 1-13,884. pic.twitter.com/qCKElEzd0V

— 🛰️ (@KT_3410) November 23, 2023

Nikola Jokic (1er avril 2025)

La majorité de ce club est donc européen. C’est la performance qui a marqué la nuit dernière, quitte même à en éclipser les 52 points de Stephen Curry. Nikola Jokic a noirci la feuille de stats contre les Wolves avec 61 points, 10 rebonds et 10 assists, à 62% au tir et 55% derrière l’arc. Alors oui, il a eu deux prolongations pour atteindre cette marque, tandis que Luka n’en a eu qu’une et le Barbu aucune. Mais quand même, le pivot serbe a simplement été monstrueux cette nuit. Malheureusement c’est le seul qui sort de cette performance avec une défaite, en grande partie à cause d’une séquence CATASTROPHIQUE de Russell Westbrook, mais au moins, il fera durer le suspense de la course au MVP jusqu’au bout.

🃏 NIKOLA JOKIĆ, A GAME FOR THE HISTORY BOOKS 🃏

🤯 61 PTS

🤯 10 REB

🤯 10 AST

🤯 6 3PM

🤯 2 STL

An all-time showing from an all-time player! pic.twitter.com/fdFyl2RyHU

— NBA (@NBA) April 2, 2025