Si vous êtes un énorme fan de NBA G League, l’info est forcément déjà arrivée à vos oreilles. Hier avaient lieu quatre matchs de play-in, deux à l’Est et deux à l’Ouest, et on connait désormais l’entièreté du bracket des Playoffs.

On vous arrête tout de suite, l’introduction de cet article est purement journalistique, ni plus ni moins que du remplissage. En effet, absolument personne sur Terre n’est un énorme fan de NBA G League.

Mais dans NBA G League il y a NBA, il y a parfois même des Français, alors on prend parfois le temps de vous en parler, mais cinq minutes pas plus. En l’occurrence, voici le bracket final de ce merveilleux championnat :

The 2025 #NBAGLeaguePlayoffs Semifinals are set and will begin this Thursday at 7 pm/et on Tubi and ESPN networks. 🏆 pic.twitter.com/pFWHDkianZ

— NBA G League (@nbagleague) April 2, 2025



Les Mad Ants de l’Indiana contre le Magic d’Osceola et les Maine Celtics face aux Westchester Knicks, voilà pour les deux somptueuses affiches à l’Est, adjectif bien choisi. A l’Ouest ? Les Stockton Kings contre les nouveaux venus des Suns de Valley (première saison en G League) et les Austin Spurs face aux Stars de Salt Lake City. Des confrontations au meilleur des trois matchs, qui seront d’après nos infos… pas retransmis sur TF1, et donc un petit Français à surveiller en la personne de Pacôme Dadiet, l’ailier des Knicks de Westchester, tout heureux de sortir de temps en temps de la prison Thibodeau.

Le début de ces demi-finales de conf ? Demain soir dès 1h. Soyez à l’heure, car nous on ne le sera pas.