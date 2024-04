Alors qu’on pensait que les Wolves allaient bientôt se retrouver dans les mains d’Alex Rodriguez et Marc Lore, on a eu droit à un énorme rebondissement il y a quelques semaines. Le propriétaire de longue date Glen Taylor a annulé la vente et depuis, c’est la guerre dans le Minnesota. La preuve, un médiateur est nécessaire pour régler le conflit.

“Les Wolves ne sont plus à vendre”.

Voilà ce qu’avait subitement déclaré Glen Taylor à la fin du mois de mars, alors que la vente des Wolves vers les nouveaux proprios Alex Rodriguez et Marc Lore ne semblait plus qu’être une question de temps.

Pour expliquer ce revirement brutal et inattendu, Taylor a indiqué que le duo Rodriguez – Lore n’avait pas respecté la deadline du 27 mars dernier pour transmettre les derniers fonds (estimés à 600 millions de dollars) dans le cadre du rachat de la franchise des Wolves et du Lynx (équipe WNBA de Minnesota). Le propriétaire de 83 ans aurait également souligné la volonté de Rodriguez et Lore de limiter les futures dépenses de la franchise, réduisant ainsi les chances des Wolves de gagner un titre à l’avenir.

Du côté du duo, on a évidemment une autre version. “Glen Taylor a des remords” estiment Rodriguez et Lore, à un moment où les Wolves sont en pleine ascension sur le plan sportif (3e de l’Ouest cette saison, 56 victoires). Le tandem indique également qu’il a respecté toutes les deadlines, et que le dernier paiement n’a pas eu lieu car la NBA n’a pas encore approuvé le processus de vente, qui devait être validé lors d’une période de 90 jours après la deadline du 27 mars. Alex Rodriguez et Marc Lore, qui ont récemment cherché de nouveaux partenaires pour débloquer des fonds, assurent qu’ils ont l’argent pour finaliser le rachat des Wolves.

“C’est comme si une bombe nucléaire avait explosé. C’est quelque chose de complètement inattendu et très très décevant. C’est personnel désormais. On peut se battre pendant cinq, dix ans, peu importe. On ne va pas lâcher l’affaire” – Alex Rodriguez

Vous l’avez compris, on est sur un conflit qui ne va pas se régler en un claquement de doigts.

Les deux camps vont se retrouver devant un médiateur à partir du 1er mai prochain à Minneapolis, dans ce qui promet d’être une session très très tendue…

Sources texte : ESPN / The Athletic

Lore/A-Rod are aggressively in dispute of Taylor’s assertions and are pushing to restore the original agreement of them assuming majority ownership, which called for an automatic 90-day extension to obtain NBA approval and obtain majority ownership. https://t.co/cMMZg5vQu2

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 23, 2024