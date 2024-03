Hier les fans des Wolves ont vécu une journée difficile avec l’annonce de la blessure de Karl-Anthony Towns, touché au ménisque et qui manquera au moins un mois de compétition. Gné gné gné pas le droit au bonheur ? Ce serait oublier ce seigneur d’Anthony Edwards, qui a prouvé cette nuit à ses fans qu’ils avaient encore quelques belles raisons de sourire.

A peine le temps de sécher leurs larmes que les fans des Wolves ont donc ressorti les mouchoirs mais pour un autre usage cette fois-ci.

Oh bah c’est très fin ça, bravo.

Cette nuit les Wolves étaient engagés dans un bras de fer dont ils se seraient bien passés. Face à des Pacers comme souvent joueurs, le match du leader de l’Ouest s’est finalement joué à un petit centimètre, ou plutôt 450 centimètres, soit la hauteur à laquelle Anthony Edwards est allé cueillir le lay-up d’Aaron Nesmith à la dernière seconde du match. Un contre qui ferait presque passer ceux de LeBron James, Nicolas Batum ou LaPhonso Ellis pour des actions lambdas, guettez-moi la hauteur de cette DINGUERIE.

ANT’S HEAD HIT THE RIM ON THE GAME-WINNING BLOCK 🤯 https://t.co/8OSvlegKND pic.twitter.com/Qhr3MtWki6

— NBA (@NBA) March 8, 2024



Avant cela ? L’homme-fourmi avait déjà opté pour le mode super-héros. 44 points, 6 rebonds, 3 passes, 2 steals et 2 contres au final, 18/35 au tir, il faudra bien ça jusqu’aux Playoffs pour pallier l’absence de KAT et personne ne va s’en plaindre. Une perf de franchise player, de superstar, terminée en arabesque un mètre au dessus du cercle, histoire de prendre un 10 en artistique en plus du 10 en technique. La fanbase des Loups peut dormir tranquille, la tanière a rarement été aussi bien gardée.

ANT MAN SAVES THE DAY 🐜

Anthony Edwards scores 44 PTS and skies for an INCREDIBLE last-second rejection to seal the Timberwolves win! pic.twitter.com/lQUyMfbYSV

— NBA (@NBA) March 8, 2024