Quand reviendra Karl-Anthony Towns ? C’est la question qui plane dans le ciel de Minneapolis depuis de nombreuses semaines. Une question qui devrait bientôt avoir une réponse, puisque KAT pourrait faire son grand retour demain face aux Hawks !

Il attend ça depuis le 28 novembre 2022, jour où il s’est blessé au mollet sur le parquet des Washington Wizards. Mais ça y est, Karl-Anthony Towns semble avoir récupéré de sa grosse contracture si l’on en croit Shams Charania de The Athletic. L’insider nous indique effectivement que l’intérieur All-Star des Wolves est sur le point de rejouer après avoir passé une cinquantaine de matchs sur la touche.

Wawawawa grosses news à Minnesota, le potentiel de retour d’Anthony Edwards ET Karl-Anthony Towns cette semaine…!!! 😱 https://t.co/UHElP3diS4 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 21, 2023

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’arrière Anthony Edwards pourrait lui aussi retrouver les parquets dès demain. Pour rappel, Ant-Man s’est blessé à la cheville il y a quatre jours à Chicago, et sur le coup on a imaginé le pire. Mais Edwards s’en est bien sorti et semble déjà de retour sur pied après deux petits matchs d’absence.

Sans aucun doute, la notif de Shams va faire très plaisir aux fans des Wolves, qui se mettent tout d’un coup à espérer une belle fin de saison pour leur équipe fétiche. À l’heure de ces lignes, Minnesota se bat toujours pour une place au play-in tournament voire directement en Playoffs, les hommes de Chris Finch étant actuellement huitièmes de l’Ouest avec un bilan de 36 victoires pour 37 défaites. Avec les retours de KAT et Ant, ils peuvent espérer faire un jump dans la dernière ligne droite. Mais pour cela, il faudra bien réintégrer Towns dans le collectif, tout en espérant que sa longue absence ne l’ait pas trop rouillé…

Source texte : The Athletic