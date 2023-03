Auteur actuellement de sa meilleure saison en carrière après un EuroBasket dans lequel il a particulièrement brillé l’été dernier, Lauri Markkanen est plutôt bien placé pour comparer le jeu NBA au jeu FIBA. Et lui aussi – comme Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic – pense que scorer dans la ligue américaine est plus facile qu’en Europe.

Deuxième meilleur scoreur du dernier Euro où il a emmené la Finlande jusqu’en quart de finale de la compétition, Markkanen confirme en NBA cette saison, lui qui tourne à plus de 25 points par match sous ses nouvelles couleurs du Jazz. Une production qui lui a permis de décrocher pour la première fois une place au All-Star Game ainsi que sur… le podcast de Draymond Green, dans lequel Lauri s’est récemment exprimé.

L’un des sujets abordés lors de l’interview ? La différence entre le jeu NBA et le jeu FIBA, notamment dans l’aspect du scoring. Est-ce plus difficile de scorer en Europe ? Pour Lauri, la réponse est oui.

“En Europe, on ne reçoit pas les mêmes coups de sifflet qu’en NBA. Il n’y a pas la règle des trois secondes en défense, on joue seulement 40 minutes ce qui limite évidemment le nombre de points en moyenne. Ce n’est tout simplement pas le même basket. Quand j’ai regardé la Grèce face à la République Tchèque à l’Euro, il y avait cinq mecs qui attendaient Giannis dans la raquette, car il n’y a pas la règle des trois secondes.”

Ce refrain n’est pas nouveau.

Luka Doncic avait lâché une déclaration similaire il y a quatre ans alors qu’il n’était qu’un rookie chez les Dallas Mavericks. Comme Markkanen, il avait souligné l’importance de la règle des trois secondes, qui empêche les défenseurs NBA de poser leur tente dans la raquette comme ça peut parfois être le cas en Europe.

Mais Luka s’était aussi exprimé sur les dimensions du terrain, qui est plus grand dans la ligue américaine (28,7 x 15,2m) par rapport au terrain FIBA (28m x 15m). Qui dit terrain plus petit dit forcément moins de liberté de mouvement, tout le contraire de la NBA où les attaquants se régalent aujourd’hui face aux nombreux espaces qu’ils possèdent. Avec l’omniprésence du shoot à 3-points, les règles visant à fluidifier le jeu, le rythme rapide et le fait qu’on voit rarement deux intérieurs traditionnels squatter la raquette comme par le passé, les joueurs offensifs en NBA possèdent aujourd’hui un terrain de jeu idéal pour enchaîner les cartons au scoring.

Certains joueurs de la Grande Ligue, quand ils sont passés du jeu américain au jeu FIBA lors des derniers Jeux Olympiques à Tokyo, ont senti cette différence. Que ce soit en matière de style de jeu, de règles, ou encore dans la façon de sanctionner ou non certains contacts, l’adaptation n’a pas été évidente pour tout le monde chez Team USA. Et Draymond Green s’en souvient d’ailleurs très bien.

“Quand on a joué face à la France l’an dernier [aux JO, NDLR.], ils avaient aligné deux vrais pivots : Rudy Gobert et Moustapha Fall. On s’est regardés et on était là du genre : ‘yo c’est quoi ça ?’ Donc ouais clairement, c’est pas le même basket”.

_________

Source texte : The Volume