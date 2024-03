Corrigés par Jordan Clarkson et le Jazz cette nuit, les Wizards sont dans le creux de la vague. Washington a perdu 15 matchs de suite et n’est plus qu’à un revers d’égaler son record de franchise (16).

Fin décembre, Kyle Kuzma s’amusait à chambrer les Pistons sur Twitter (ou X) au sujet de leur série de défaites all-time. Et si le karma avait rattrapé le toujours bavard ailier de D.C ? Incapable de gagner le moindre match en février, Washington s’enfonce depuis de longues semaines et détient actuellement le pire bilan de la NBA (9 victoires pour 52 défaites). Même Detroit fait mieux que les Wizards.

Plus inquiétant encore, cette série de 15 défaites de rang pour Washington. On pourrait arguer que le calendrier n’a pas été vraiment clément avec Poudlard puisqu’ils ont croisé bon nombre d’équipes du Top 8 ces dernières semaines mais l’histoire se moque des excuses et les Wizards se retrouvent justement face à leur histoire. La franchise n’a jamais fait pire que 16 défaites de suite depuis sa création. C’était en 2010, lors d’une saison marquée par la longue suspension de Gilbert Arenas pour la célèbre affaire des armes du vestiaire.

Avec la réception du Magic à venir, Washington a tout à fait moyen d’égaler ce record de la honte dans la capitale américaine. Pour le dépasser, il faudra perdre face aux Hornets, une autre équipe de bas de classement mais qui a au moins le mérite de montrer un peu plus de choses sur le terrain ces dernières semaines, notamment grâce au prometteur Brandon Miller.

Pour ceux qui se demandent si D.C. pourrait aller chatouiller le record de Detroit, cela semble quand même compliqué ou alors il faudrait un véritable crash du collectif dans les prochaines semaines. Sur ce mois de mars, Washington recevra les Hornets et les Pistons, affrontera deux fois les Bulls mais aussi les Grizzlies, les Raptors, les Rockets ou encore les Nets. De quoi (logiquement) permettre aux Wizards de mettre fin à leur terrible série du moment.

