Si les Wizards ont encore perdu cette nuit à Denver, un changement majeur a été réalisé dans leur cinq de départ : direction le banc pour Jordan Poole, par ici la place de titulaire pour Bilal Coulibaly. Un signe des choses à venir du côté de Washington D.C. ?

Pour la sixième fois de la saison, en l’espace de 54 rencontres, Bilal Coulibaly a commencé un match NBA cette nuit à Denver. Mais pour la première fois, c’était en lieu et place de Jordan Poole, initialement considéré comme l’une des premières options offensives des Wizards mais à côté de ses pompes cette année.

Titularisé avec 32 minutes au compteur contre les Nuggets, Bilal Coulibaly est peut-être en train de gagner un nouveau rôle pour la deuxième partie de saison. Certes, il ne s’est pas illustré offensivement cette nuit (4 points à 2/6 au tir), mais c’est avant tout son impact défensif qui plaît à Washington et qui lui permet d’avoir des minutes. Avec le récent changement de coach à D.C., une vraie opportunité semble s’ouvrir pour Bilal.

Le nouveau coach Brian Keefe a pour objectif de rendre les Wizards plus respectables après le cirque de la première partie de saison, et développer les jeunots de l’équipe. En particulier Bilal Coulibaly, septième choix de la Draft 2023 et seul joueur considéré comme intouchable dans le projet reconstruction de Washington.

Vu le bilan actuel des Wizards (9 victoires – 46 défaites, 14e de l’Est), on se dit que Bilal a des chances de rester dans le cinq majeur pour tout le reste de la saison, même si le futur rôle de Jordan Poole reste à définir. Brian Keefe a indiqué que la mise sur le banc de JP était surtout un moyen de lui donner plus de responsabilités offensives quand il est sur le terrain, tandis que Coulibaly – moins demandeur en ballon – semble plus complémentaire avec les Kyle Kuzma, Deni Avdija et Tyus Jones.

On surveillera de près le rôle de Bilal pour les 30 derniers matchs de la saison régulière, mais en tout cas ça va dans la bonne direction.