Bilal Coulibaly, seul joueur intouchable chez les Wizards !

Deuxième pire équipe de la Conférence Est cette saison, les Wizards font partie de ces franchises qui pourraient refourguer beaucoup de leurs joueurs avant la prochaine date limite des transferts (8 février). Tout le monde est à vendre… sauf Bilal Coulibaly !

S’il vous fallait une nouvelle preuve de la grosse cote que possède Bilal à Washington, la voici.

D’après l’insider Shams Charania (The Athletic), toujours très bien informé, le jeune Frenchie est le seul joueur intouchable chez les Wizards aujourd’hui.

“La réalité, c’est qu’il n’y a qu’un seul joueur intouchable chez les Wizards, et c’est leur top pick à la dernière draft : Bilal Coulibaly. Kyle Kuzma, Tyus Jones… les Wizards auront des offres pour ces gars-là.”

Si les stats de Bilal Coulibaly lors de sa campagne rookie – 8,3 points et 4,2 rebonds en 26 minutes – ne sautent pas forcément aux yeux, le Français de seulement 19 piges impressionne déjà par sa maturité et ses qualités défensives. Dans le bourbier des Wizards, Bilal fait clairement partie des satisfactions. Il fait du bon boulot en sortie de banc, son adaptation à la NBA s’est fait plus rapidement que prévu, et il s’est déjà affirmé comme une pièce importante de la reconstruction de Washington.

"The reality is there's one player that is off the table for the Wizards, and that's their top pick in last year's draft, Bilal Coulibaly."@ShamsCharania on if the Wizards have any untouchable players coming up on the trade deadline. pic.twitter.com/5N2hs2n535

— Run It Back (@RunItBackFDTV) January 22, 2024

Après les transferts de Bradley Beal et Kristaps Porzingis cet été, les Wizards ont fait le choix de tout démolir pour essayer de mieux repartir. La franchise de la capitale est aujourd’hui avant-dernière de la Conférence Est, avec un bilan complètement éclaté de 7 victoires pour 35 défaites.

Pourtant, dans l’effectif, il y a quelques joueurs talentueux qui possèdent de l’expérience, genre Kyle Kuzma, Tyus Jones ou encore Jordan Poole. Mais ces gars-là représentent plus des assets pour un transfert que des piliers du projet à l’heure de ces lignes.

Tout le contraire de Bilal Coulibaly.

__________

Source texte : The Athletic / Run It Back