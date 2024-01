Après un match disons… particulier, qui aura vu les Hornets battre les Wolves malgré 62 points de KAT, la conférence de presse était particulièrement attendue. Attendue comme le conseil de classe d’un trimestre où l’amusement passe au 1er plan. Ici c’était le même état d’esprit et Chris Finch – le coach des Loups – n’a pas manqué de le souligner.

« C’était une performance absolument dégueulasse en terme de défense et de basket-ball immature, tout au long du match. Voilà ce qui se passe quand on a ce genre d’approche.” – Chris Finch 😳

pic.twitter.com/SCWdXeBG90

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2024

Si la perf historique de Karl-Anthony Towns a pris le pas sur tout le reste en première mi-temps, la deuxième n’a pas su remettre le basket collectif et focus au premier plan. Pour marquer le coup ? Chris Finch a carrément mis KAT sur le banc en fin de match lorsque les Frelons sont repassés devant à quatre minutes de la fin alors que son pivot émargeait à 60 points (…). Il l’a ensuite fait rentrer à 12 secondes de la fin mais une faute non sifflée sur l’intérieur a conclut la soirée de Minny d’une fort moche manière.

Un Chris Finch énervé envers son équipe notamment défensivement, puisque la meilleure défense de NBA n’est pas censée en prendre autant face aux Hornets (128).

“On pouvait le voir depuis le début que c’était ce genre de nuit. On n’a encore rien fait, on n’a encore rien accompli. On doit jouer avec plus d’envie, un objectif plus claire et une meilleure préparation chaque soir.”