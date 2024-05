Wolves – Nuggets : 2-0, Minnesota est imbattable ! Apéro TrashTalk

Les Wolves ont gagné les deux premiers matchs de leur série de demi-finale de conférence face aux Nuggets, à Denver !! Minnesota est impressionnant de puissance, d’exécution tactique en défense mais aussi en attaque. Les Nuggets, champions en titre, peuvent-ils se relever d’une entame de séire autant ratée ? Les Wolves sont-ils tout simplement en route pour le titre ? Allez, on en parle à l’Apéro TrashTalk !

Wow. Qui aurait pu le prédire ? Les Nuggets sont sous terre face aux Wolves. Minnesota domine la série et n’autorise pas la moindre fantaisie aux champions en titre. Les Loups ne jouent pas avec leur nourriture, Jamal Murray pète des cables, Nikola Jokic est muselé et de l’autre côté, Anthony Edwards est absolument injouable. La série repart à Minneapolis avec 2 victoires en faveur des bourreaux des Suns. Et ça, faut qu’on en PARLE. Bordel !