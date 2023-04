NBA Playoffs 2023 : Nuggets – Wolves, la preview ! Apéro TrashTalk

Après la grosse vague des premières previews, on a dû attendre la fin du play-in tournament pour connaître l’affiches des deux dernières séries de Playoffs. Désormais on est fixé, et dans la Conférence Ouest ce sera donc Nuggets – Wolves. Par ici pour l’Apéro TrashTalk !

Il aura fallu attendre le jour du Game 1 pour sortir la preview de cette série entre les Nuggets et les Wolves. Petit bonheur du au play-in mais on prend, et si cette série fut donc la dernière à s’annoncer, il se pourrait bien que soit l’une… des plus équilibrées. Sur le papier les Nuggets ont un net avantage, 1 contre 8, un double MVP d’un côté et de l’inexpérience en Playoffs de l’autre, mais cette inexpérience est toute relative et le duo Towns / Edwards par exemple a les arguments pour emmerder la machine collective des Nuggets. On en parle ? Allez, on en parle pendant 48 minutes.

De nos 8 previews du 1er tour, c’est la plus longue. Pour la série la plus courte ? Un 1er contre un 8ème oh normalement, ça doit pas faire un pli cette affaire, non ? #Normalement #AttentionAuxLoups https://t.co/EWtsxYviOK — Alex // TrashTalk & TBNL (@ABallNeverLies) April 15, 2023

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans le sofa pour parler basket avec la famille. On monte le son, on prend un petit truc à grignoter et c’est parti !