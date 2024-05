On enchaîne les vidéos et les séries ! Après un premier tour réussi, voici les équipes qui ont pu accéder aux demi-finales. Dynamique, point tactico-technique, joueur à suivre et gros pronostic afin d’avoir une vue claire de ce qu’il se va se passer dans chaque série. On envoie tout de suite la preview de cette affiche incroyablement excitante : Nuggets – Wolves !

Pour retrouver toutes nos vidéos, c’est par ici.

Les Wolves ont sweepé les Suns, les Nuggets ont battu les Lakers en cinq, et les deux équipes se retrouvent donc au stade des demi-finales de conférence pour une série qui s’annonce tout simplement exceptionnelle. D’un côté, on a des Loups qui ont les crocs et qui ont impressionné en étouffant Phoenix derrière un immense Anthony Edwards. De l’autre, on a le champion en titre, toujours guidé par le monstrueux Nikola Jokic. Les Wolves sont peut-être le plus grand obstacle des Nuggets à l’Ouest dans leur route vers le back-to-back, arriveront-ils à faire trembler Denver ?