Les Suns prêts à donner une deuxième chance au trio Booker – Durant – Beal ?

Après l’humiliation du premier tour des Playoffs (sweep face aux Wolves), on se demande forcément quelles seront les conséquences sur l’effectif des Phoenix Suns et le coaching staff. Plusieurs rumeurs impliquant notamment les stars Devin Booker et Kevin Durant n’ont pas tardé à envahir les réseaux sociaux et autres podcasts, mais la franchise de l’Arizona serait plutôt dans l’optique de laisser le Big Three intact pour la saison prochaine.

Si vous vous êtes baladé un peu sur Twitter ces derniers jours, vous n’avez pas pu passer à côté des rumeurs en question. Devin Booker veut aller aux Knicks ? Quelles sont les destinations potentielles pour Kevin Durant s’il se fait trader ? Voilà ce qu’on a pu voir sur les réseaux depuis l’élimination des Suns 4-0 face aux Wolves au premier tour des Playoffs 2024.

Mais si l’on en croit l’insider de The Athletic Shams Charania, les Suns n’ont pas l’intention de briser leur trio malgré le fiasco de cette année, et pensent que la triplette peut toujours amener Phoenix au sommet.

The sense is the Suns will run it back with their star trio of Kevin Durant, Devin Booker and Bradley Beal next season, per @ShamsCharania on @PatMcAfeeShow.

Phoenix’s tradable assets, or lack thereof, this offseason to make a potential title contender around them:

Draft picks… pic.twitter.com/y3WsK4Mm5z

— Evan Sidery (@esidery) April 30, 2024

En réponse aux rumeurs d’un potentiel transfert de Devin Booker aux Knicks, rumeur lancée par un certain Stephen A. Smith sur le plateau d’ESPN, le journaliste de Phoenix Gerald Bourguet a assuré que Book n’avait aucune intention de quitter Phoenix. Quant à Kevin Durant, qui est passé de Golden State à Brooklyn puis de Brooklyn à Phoenix en l’espace de seulement quatre ans, il avait lui-même demandé à rejoindre les Suns pour jouer avec son pote Booker. Le troisième membre du Big Three, Bradley Beal, a lui la possibilité d’empêcher tout transfert (grâce à sa no-trade clause) et les Suns sont menottés avec lui. Bealou a également déclaré après l’élimination des Suns que la franchise “avait du temps” pour atteindre ses objectifs.

“Ce n’est pas un projet d’une année, on ne pensait pas qu’on avait seulement une année pour réussir. Non, on a du temps. On a une fenêtre de tir. Oui, elle est petite, mais on a une fenêtre de tir, et on veut la maximiser le plus possible.”

Au vu des énormes ressources utilisées pour créer ce Big Three, et les ambitions du nouveau propriétaire Mat Ishbia, continuer avec le trio Booker – Durant – Beal semble être le scénario le plus logique. Est-ce que c’est le meilleur pour l’avenir de la franchise ? Ça c’est une autre histoire.

Si la franchise de Phoenix décide en effet de garder la triplette intacte, elle devra faire preuve de créativité pour construire une équipe plus cohérente autour, elle qui possède une marge de manœuvre très limitée aujourd’hui (que ce soit financièrement ou pour les transferts). Les Suns espèrent sans doute aussi que plus d’automatismes pourront se créer avec le temps après les nombreuses blessures de cette saison (en particulier Bradley Beal). Enfin, les Cactus comptent peut-être également sur un changement de coach pour maximiser ce groupe vieillot mais toujours très talentueux.

Les prochains mois nous diront dans quelle direction iront véritablement les Suns. Mais à l’heure de ces lignes, on avoue qu’on a du mal à voir un chemin qui pourrait leur permettre d’atteindre un jour les sommets.

Sources texte : Shams Charania / Gerald Bourguet / ESPN