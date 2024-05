Sweepés au premier tour des Playoffs après une saison régulière plutôt convaincante (49 victoires), les Pelicans ont terminé leur campagne 2023-24 sur une mauvaise note. De quoi provoquer des changements significatifs dans le roster ? C’est ce que laisse entendre le manager général David Griffin.

Ça pourrait bouger dans le Bayou au cours des prochains mois.

Lors d’une conférence de presse accordée hier au centre d’entraînement des Pels, David Griffin a lâché un message très clair derrière les micros.

“Par le passé, on a souvent opté pour la continuité, et on se disait ‘Voyons voir ce que vaut ce groupe quand il est en bonne santé’. Mais ça suffit. […] On est dans une Conférence Ouest qui est historiquement forte, il y a des équipes qui n’ont pas fait les Playoffs cette année qui vont clairement s’améliorer durant l’intersaison, et on doit faire pareil. Vous verrez un vrai sentiment d’urgence de la part de tout le monde.”

Pour résumer : il y a du changement dans l’air.

Changes appear to be on the horizon in New Orleans 👀https://t.co/bXhI5yFlAO pic.twitter.com/fsFsV6fMAh

— The Athletic (@TheAthletic) April 30, 2024

Mais comment ce changement va-t-il se manifester ? Si on devait mettre une pièce sur un gros transfert, on miserait probablement sur un trade impliquant Brandon Ingram. Pourquoi BI ? Déjà parce qu’on voit mal les Pelicans lâcher Zion Williamson après la grosse fin de saison qu’il a réalisée, même si celle-ci s’est terminée sur une nouvelle blessure. Herb Jones et Trey Murphy III semblent également intouchables, eux qui sont jeunes, actuellement pas chers et hyper précieux pour le collectif des Pels des deux côtés du terrain.

Brandon Ingram, lui, reste sur une série de Playoffs où il s’est carrément fait éteindre par Lu Dort. Joueur de calibre All-Star et possédant un salaire de 34 millions de dollars cette saison, Ingram va également entrer dans sa dernière année de contrat la saison prochaine. Cela fait de lui presque un candidat naturel pour un transfert si les Pels veulent effectivement changer leur roster. Mark Puleo et William Guillory de The Athletic rappellent également que les Pelicans possèdent un très bon capital draft, avec trois choix de premier tour cette saison et deux en 2025. De quoi donner de la flexibilité à David Griffin.

David Griffin hinted at big changes this offseasonhttps://t.co/pbWQRlXf1D

— Pelicans Nation (@PelsNationCP) April 30, 2024

Quand on regarde les chiffres de la saison régulière, on remarque que le cinq de départ composé de C.J. McCollum, Brandon Ingram, Zion Williamson, Herb Jones et Jonas Valanciunas possède un net rating… négatif (115,2 points marqués pour 100 possessions, 116,2 encaissés pour 100 possessions). Pas top pour une équipe qui a de grosses ambitions à l’Ouest. On remarque aussi que les lineups avec Herb Jones et Trey Murphy III sont hyper performants des deux côtés du terrain (net rating de +15 pour les deux lineups les plus utilisés avec ces deux joueurs sur le terrain), qu’ils soient alignés avec Zion Williamson ou Brandon Ingram. Morale de l’histoire ?

“Les Pelicans doivent trouver la bonne formule. Je ne sais pas qui va se faire trader, qui sort du banc, ou ce qu’il va se passer. Mais il n’existe aucun monde dans lequel Trey Murphy et Herb Jones ne sont pas tous les deux titulaires à l’aile la saison prochaine. Ils doivent tous les deux être titulaires.” – Zach Lowe, insider ESPN

Si Zion Williamson, Trey Murphy III et Herb Jones représentent la base du cinq des Pelicans, ça veut dire que Brandon Ingram, C.J. McCollum ou Jonas Valanciunas risquent d’être dirigés vers la sortie. Pour rappel, McCollum – 32 ans – est sous contrat jusqu’en 2026 avec un salaire supérieur à 30 millions de dollars, tandis que JV va devenir agent libre cet été.

Zach Lowe says New Orleans absolutely has to start Trey Murphy and Herb Jones together next season

“He’s going to have to start. You’re going to have to figure it out. I don’t know who gets traded, who comes off the bench, whatever happens. There’s just no world in which Trey… pic.twitter.com/djuRTsucBz

— NBACentral (@TheDunkCentral) April 23, 2024

Vous l’avez compris, les Pelicans cherchent encore la bonne formule pour trouver l’équilibre idéal malgré les belles choses démontrées cette saison. Et cela passera sans doute par des changements, potentiellement significatifs, durant l’intersaison.

“Au final, on est tous des pions, c’est un business. Les gens qui sont dans les bureaux vont changer leurs pièces pour ensuite repartir. Tout le monde dans le vestiaire a conscience que les situations sont temporaires. C’est le business.” – Larry Nance Jr., joueur des Pelicans

Source texte : The Athletic