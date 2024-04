Luguentz Dort a ÉTEINT Brandon Ingram en Playoffs

Qualifié pour le second tour après son sweep face aux Pelicans, le Thunder peut dire merci à Luguentz Dort. Le swingman d’OKC a été incroyable pour verrouiller Brandon Ingram durant toute la série.

En 2020, un jeune guard crevait l’écran au premier tour des Playoffs en réussissant à défendre avec succès sur James Harden, alors pyromane du scoring et meilleur marqueur de NBA. Ce jeune inconnu c’était Luguentz Dort. Depuis, le bulldog préféré de la fanbase du Thunder est devenu une référence et l’un des meilleurs défenseurs sur les postes extérieurs en NBA. Envoyé chaque soir sur le meilleur attaquant adverse, Dort a fait de la défense son credo. Tu vois que le meilleur joueur finit à 30% au shoot ? C’est que Dort est passé par là.

Face aux Pelicans, Luguentz Dort avait pour mission de calmer Brandon Ingram, un joueur capable d’enchainer les ficelles à grande échelle lorsqu’il est en confiance et qu’il a trouvé sa zone. Sauf que la confiance, il ne l’a jamais trouvée dans cette série. Du Game 1 au Game 4, Ingram a traversé un véritable enfer à cause de la défense de Dort, bien secondé par le jeune Cason Wallace. Malgré son avantage de taille, Brandon Ingram n’a jamais su trouver la solution, trop gêné par l’intelligence défensive et la puissance de Luguentz Dort.

😬😬😬 pic.twitter.com/cGdaPAvoNc

— Brett Usher (@UsherNBA) April 30, 2024

Avec Zion Williamson absent pour toute la série, on s’attendait à voir Brandon Ingram sortir le grand jeu et scorer à foison pour garder les siens dans le match. Il n’en a rien été…

Brandon Ingram cette saison en régulière, c’est 20,8 points, 5,7 passes et 5,1 rebonds par match. Durant la série face au Thunder, ses stats sont tombées à 14,3 points, 4,5 rebonds, 3,3 passes et plus de 2 ballons perdus par match. Les pourcentages ? 34,5 % au général et seulement 25% de loin.. Totalement verrouillé le Ingram.

L’ailier All-Star a même gardé le pire pour la fin avec un terrible 2/14 au shoot cette nuit dans un match à élimination à domicile. Voilà qui fait un peu tache pour quelqu’un qui devait assurer le leadership en l’absence d’un Zion Williamson qui a beaucoup manqué aux siens.

Source texte : StatMuse