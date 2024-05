Tout juste éliminé des Playoffs NBA, Jamal Murray est en vacances beaucoup plus tôt que prévu. Du coup, il a prévu un voyage à Paris cet été, lui qui compte participer aux Jeux Olympiques.

Le meneur des Nuggets n’avait pas accompagné l’armada du Canada lors de la Coupe du Monde 2023, fatigué par le run victorieux de Denver vers le titre NBA. Mais Jamal compte bien être de la partie aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

D’après The Athletic, Murray s’est engagé avec la sélection canadienne pour cet été.

Jamal Murray said he is committed to Team Canada for the Olympics

— Tony Jones (@Tjonesonthenba) May 20, 2024

Si la présence de Jamal Murray se confirme, ce sera tout simplement sa première compétition internationale majeure jouée avec le Canada. Il avait porté les couleurs de sa nation en catégorie jeunes, ou aux Jeux panaméricains de 2015, mais jamais à un Mondial ou aux JO. La faute à des bobos et donc au titre de champion NBA remporté l’an dernier, qui a été très usant physiquement comme mentalement.

Pour rappel, Jamal Murray s’était engagé en 2022 avec le Canada pour une période de trois ans, en compagnie d’autres grands noms du basket canadien : Shai Gilgeous-Alexander, R.J. Barrett, Dillon Brooks, Lu Dort, Nickeil Alexander-Walker, Kelly Olynyk… Tous ces gars-là seront-ils présents à Paris, avec Murray ? Si c’est le cas, il faudra encore une fois compter sur le Canada – troisième au dernier Mondial – pour potentiellement faire un gros coup !

__________

Source texte : The Athletic