JO Paris 2024 – Brittney Griner : “Je n’ai peur de rien à part la mort”

Arrêtée et détenue en Russie pendant près de 10 mois en 2022, Brittney Griner est de retour en Europe pour la première fois. Hier à Lille, la star de Team USA est revenue sur l’un des épisodes les plus marquants de sa vie.

Championne olympique en 2016 à Rio et en 2021 à Tokyo, Brittney Griner est l’une des plus grandes basketteuses de sa génération. Du haut de ses 2m06, la joueuse du Mercury faiblit à peine avec l’âge (33 ans) et devrait être l’une des attractions de la compétition.

Mais depuis sa dernière sortie avec la tunique de Team USA – en finale olympique face au Japon – Brittney Griner a connu 10 mois d’enfer loin de son pays natal. Arrêtée en Russie suite à la découverte d’une huile de cannabis dans ses bagages dans un contexte géopolitique tendu, elle a été condamnée à neuf ans et demi d’emprisonnement avant d’être libérée via un échange de prisonniers. Les détails de l’affaire sont à retrouver ici.

Après la découverte du Stade Pierre Mauroy, une séance photo et un entraînement léger avec ses coéquipières de la sélection, Griner s’est arrêtée en zone mixte pour discuter avec les journalistes présents. Interrogée pour son retour sur le sol européen, la pivot s’est confiée sur l’épisode de son passage en Russie. Des propos rapportés par Benoît Carlier pour TrashTalk :

“Je me sens bien. Tout le monde pensait à ce que ça allait faire de me voir revenir en Europe après tout ce que j’ai traversé. Mais ça va bien, je me sens en sécurité ici en France.” “J’ai reçu beaucoup de lettres. Je n’ai jamais vraiment eu l’opportunité de remercier ces gens alors merci à tous. […] J’ai pu le voir lors de notre match de préparation à Londres. Ça signifie beaucoup pour moi de voir ces gens d’un autre pays qui me soutiennent et qui m’envoient leurs prières. Ça va au-delà du basketball, je l’ai vraiment senti.”

Alors qu’elle vient d’avoir un petit garçon avec sa compagne, Brittney Griner place désormais sa vie familiale au cœur de ses préoccupations. Interrogée sur un retour potentiel dans un club européen, la double défenseur de l’année en WNBA préfère exclure pour le moment une nouvelle aventure outre-Atlantique :

“Cela dépend de la situation. Tu me proposes un emploi ? [rires] Je suis sûre que je reviendrai pour voyager avec ma famille. Mais pour ce qui est de jouer dans un club étranger, c’est fini pour moi. Je veux passer du temps avec ma famille, avec mon petit garçon, je ne veux rien rater. Il était temps que ça se finisse de toute façon. Ça ne s’est juste pas terminé comme je l’aurais voulu.”

Sur le plan sportif, les États-Unis sont largement favoris grâce à un effectif exceptionnel et ont à cœur de poursuivre leur invincibilité olympique. Alors que des équipes comme la France, la Belgique ou l’Australie pourraient jouer crânement leur chance sur un match, la confiance règne coté Team USA. A la question “Est-ce qu’il y a une équipe qui vous fait peur ?“, Brittney Griner sait trouver les mots :

“Non, je n’ai peur de rien à part la mort.”

À 33 ans, Griner pourrait décrocher la troisième médaille d’or de sa carrière. Les championnes olympiques en titre entrent en lice lundi à 21h face au Japon pour un remake de la dernière finale.