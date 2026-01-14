Hué par le public des Bucks, Giannis Antetokounmpo « ne trouve pas ça juste »

Hué à domicile dans la lourde défaite des Bucks à domicile, Giannis Antetokounmpo a d’abord répondu aux fans durant la rencontre en les huant à son tour. Après le match, il a également tenu à s’exprimer là-dessus, expliquant qu’il ne trouvait pas juste le fait d’être lâché par les fans de cette manière.

Est-ce qu’on a le droit de dire que les fans des Bucks sont ingrats avec Giannis Antetokounmpo ? Peut-être bien, car si le Grec s’est blessé durant les dernières campagnes de Playoffs et que cela a été très préjudiciable pour l’équipe, il reste celui qui a offert à Milwaukee le bonheur éternel en 2021.

Giannis qui hue son propre public..?

Les fans des Bucks ont hué lourdement leur équipe, menée de 31 points à la mi-temps par les Wolves.

Ça a motivé Giannis, mais c’est pas les images idéales en ce moment. pic.twitter.com/skWVNN0KvJ

Cependant, les fans sont sans doute échaudés par les rumeurs de transfert, par le niveau affiché par cette équipe depuis le début de saison sur le plan collectif. Giannis n’a en tout cas pas trop goûté aux sifflets de ses propres fans. Et il n’a pas manqué de le signaler en conférence de presse, dans des propos relayés par Eric Nehm.

« Je n’ai jamais été sifflé ici. C’est nouveau pour moi, mais ça ne change rien. Je vis au travers de l’adversité, quand les gens ne croient pas en moi. Peu importe si c’est à l’extérieur, à domicile, pendant un repas de famille, à l’entraînement. Mais oui, ceci est nouveau pour moi, mais j’aime ça. J’ai hué en retour. Quand on me hue, je hue en retour. Le fait que ce soit à la maison ne compte pas. Quand les gens ne croient pas en moi, j’ai tendance à être contre eux. Je n’ai jamais été sujet à ça ici et je ne trouve pas ça juste. Mais chacun à son opinion et agit comme il veut. Je ne suis pas celui à qui on dit quoi faire. Et je pense que personne n’a à me dire comment me comporter sur le terrain quand ça fait 13 ans que je suis ici et que je suis le leader all-time dans à peu près tout. »

Est-ce que cette déclaration va encore alimenter les rumeurs de transfert du Grec ? Sans doute que oui. Est-ce que ce souci de désamour du public pourrait aussi se régler par un départ du coach ? C’est une possibilité.

Dans tous les cas, ces sifflets semblent trouver leur source dans un niveau pas à la hauteur des attentes, la rançon pour une équipe aux prétentions élevées. Maintenant, et avant de parler des joueurs, il faudrait peut-être parler du plot qui sert de tacticien.