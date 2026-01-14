Le 14 janv. 2026 à 09:10 par Nicolas Meichel

Si les Spurs ont pris l’eau à Oklahoma City cette nuit, et que Victor Wembanyama n’a pas connu une soirée facile, l’Alien peut néanmoins se consoler en se disant qu’il a franchi une barre très symbolique.

500 contres en carrière, à 22 ans et dix jours.

Victor Wembanyama est officiellement devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire NBA à atteindre un tel total, derrière… Josh Smith. Une prouesse d’autant plus exceptionnelle que Victor a raté une demi-saison l’an passé et déjà une quinzaine de matchs cette année. Sans oublier sa restriction de minutes ces dernières semaines.

En 143 matchs NBA, Wembanyama tourne à 3,5 contres de moyenne et se retrouve ainsi sur les bases de Mark Eaton, qui détient la meilleure moyenne de l’histoire (3,5) devant Manute Bol (3,3) et Hakeem Olajuwon (3).

Plus tôt dans la saison, Wemby avait vu sa série de matchs consécutifs à minimum 1 contre s’arrêter, après 101 rencontres.

