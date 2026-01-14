Après trois défaites face aux Spurs en décembre, le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander avait à cœur de remettre les pendules à l’heure cette nuit devant son public. C’est chose faite avec une grosse victoire 119-98, mais pas de quoi s’enflammer pour autant.

« Ce n’était pas notre Super Bowl. »

En cette période de Playoffs NFL, Shai Gilgeous-Alexander a utilisé une métaphore de foot US pour décrire le mood du Thunder au moment d’affronter les Spurs. Un match important, oui, au regard du classement (Top 2 à l’Ouest) et surtout après trois revers consécutifs contre San Antonio. Mais pas une finale pour autant.

« Cette équipe avait pris le dessus sur nous lors des trois derniers matchs. Cela nous arrive presque jamais. C’était inconfortable mais c’est dans l’adversité qu’on grandit. […] Mais ce n’était pas notre Super Bowl. Ce n’était rien d’autre qu’une autre rencontre dans une saison de 82 matchs. » – SGA

« This wasn’t our super bowl, it wasn’t anything else but another game on an 82 game schedule. »

Shai Gilgeous-Alexander speaks after his big performance helped lead the Thunder to a win over the Spurs. pic.twitter.com/tUviXIwI3f

— NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) January 14, 2026

Après la troisième défaite contre les Spurs à Noël, Shai Gilgeous-Alexander avait déclaré que San Antonio était une meilleure équipe qu’Oklahoma City. Le Thunder a réussi à se rassurer cette nuit, non seulement en vue d’une future série de Playoffs contre la bande de Wemby, mais aussi par rapport à la dynamique globale du mois dernier.

Pour autant, à travers sa déclaration, SGA a tenu à tempérer l’importance de cette victoire, décrochée en plein mois de janvier et au milieu de la saison régulière. La saison ne se joue pas maintenant, encore moins sur un match, encore moins pour une équipe championne en titre qui reste assez largement en tête de l’Ouest (bilan de 34-7).

Le plus important, c’était plutôt de rappeler à tout le monde que le Thunder reste une machine de guerre quand il est concentré sur 48 minutes.