Nous sommes au début du mois de janvier, la nouvelle année vient de démarrer et on arrive à la moitié de la saison régulière NBA. Mais cette période correspond aussi au début des Playoffs NFL, la surpuissante ligue de football américain. Vous voulez vous y mettre ? Cela tombe bien, vous êtes au bon endroit.

Fan de NFL depuis 2007 et témoin du Super Bowl LVII à Glendale (Arizona), l’auteur de cet article adore partager sa passion pour le ballon ovale, sans pour autant se considérer comme un expert de la discipline.

Les Playoffs NFL, comment ça marche ?

Quand on est fan de NBA, on a l’habitude du format de Playoffs suivant : 16 équipes qualifiées au total, 8 dans la Conférence Est et 8 à l’Ouest, 4 tours, et des séries au meilleur des 7 matchs.

En NFL, cela fonctionne un peu différemment.

14 équipes qualifiées.

7 dans la Conférence « AFC », 7 dans la Conférence « NFC » (4 champions de division + 3 Wild Card).

4 tours : Wild Card, Divisional, Finales de Conférence, et enfin le Super Bowl.

Chaque match est à élimination directe.

Ce qui fait la magie des Playoffs NFL, c’est que chaque match possède l’atmosphère d’un Game 7. Tu gagnes t’es qualifié, tu perds tu sors. Il n’y a pas de série pour faire les bons ajustements, se rattraper d’un match raté, et s’échanger l’avantage du terrain. Tout se joue sur 60 minutes, alors vaut mieux ne pas se planter. Un format propice aux surprises.

Vous vous demandez peut-être comment les Playoffs NFL peuvent fonctionner avec un nombre impair d’équipes qualifiées dans chaque conférence. Question très légitime. C’est là qu’intervient une subtilité :

La meilleure équipe de chaque conférence (#1 en saison régulière) est directement qualifiée pour le second tour (Divisional Round, équivalent des demi-finales de conférence).

Ainsi, #2 affronte #7, #3 affronte #6, et #4 affronte #5 au premier tour.

The NFL playoffs are set ✅

Who will raise the Lombardi in Santa Clara? 👀🏆 pic.twitter.com/kyxLUo6XsD

— ESPN (@espn) January 5, 2026

Cette saison, les Denver Broncos (AFC) et les Seattle Seahawks (NFC) ont le luxe d’être épargnés du Wild Card Round et attendront tranquillement leur futur adversaire ce week-end.

Parmi les affrontements en AFC : les Pittsburgh Steelers reçoivent les Houston Texans, les Jacksonville Jaguars accueillent les Buffalo Bills, et les New England Patriots affrontent les Los Angeles Chargers.

Parmi les affrontements en NFC : les Carolina Panthers reçoivent les Los Angeles Rams, les Philadelphia Eagles accueillent les San Francisco 49ers, et les Chicago Bears affrontent les Green Bay Packers.

Si vous êtes toujours en mode NBA, vous vous posez sans doute les questions suivantes : on a deux équipes de Los Angeles qui ne sont pas dans la même conférence ?! Philadelphia – San Francisco au premier tour ?! Les conférences ne sont pas séparées géographiquement ?

Là encore, questions très pertinentes. Il faut savoir qu’en NFL, les deux conférences – Américaine et Nationale – ont été créées en 1970 lors de la fusion entre l’AFL (American Football League) et la NFL, les deux ligues professionnelles de Foot US à l’époque. C’est ainsi qu’on retrouve des équipes des quatre coins des States dans chacune des conférences, avec une répartition géographique (Est, Ouest, Nord, Sud) qui se fait uniquement à travers des divisions au sein même de l’AFC et la NFC.

Enfin, ne vous étonnez pas si vous voyez une équipe avec un moins bon bilan que son adversaire avoir l’avantage du terrain sur ces Playoffs NFL.

Les quatre équipes qui remportent leur division obtiennent – peu importe leur bilan – les quatre premières places dans leur conférence, avec au moins un match à domicile en prime. C’est ainsi qu’on se retrouve avec un scénario où les Carolina Panthers (bilan de 8-9) reçoivent les Los Angeles Rams (12-5) ce week-end. Injuste ? Peut-être, mais c’est la règle en NFL. Règle que la NBA (qui accordait les trois premières places aux trois vainqueurs de division) avait supprimée en 2006. La finale des Playoffs – le fameux Super Bowl (et non la finale du Super Bowl grrrrrrrrrrr) qui oppose le vainqueur de l’AFC et de la NFC – se déroule sur terrain neutre.

Dernière petite chose à savoir : le bracket des Playoffs NFL n’est pas prédéterminé. Après le premier tour, le #1 de chaque conférence rencontre l’équipe qualifiée possédant le plus petit seed restant (de #4 à #7), et la deuxième meilleure équipe qualifiée rencontre l’équipe avec le deuxième seed le plus bas. En Finales de Conférence, c’est l’équipe avec le meilleur seed qui a l’avantage du terrain.

NFL playoffs officially begins tomorrow…✨ pic.twitter.com/Ozq6V4p6YD

— 𝑺𝒉𝒂𝒅 ♛ (@DillyPhilly215) January 9, 2026

Programme des Playoffs NFL ce week-end

Samedi 10 janvier :

22h30 : Carolina Panthers – Los Angeles Rams

2h : Chicago Bears – Green Bay Packers

Dimanche 11 janvier :

19h : Jacksonville Jaguars – Buffalo Bills

22h30 : Philadelphia Eagles – San Francisco 49ers

2h : New England Patriots – Los Angeles Chargers

