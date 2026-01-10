Trae Young a hâte de jouer avec Alex Sarr et Bilal Coulibaly

Transféré aux Wizards cette semaine, Trae Young a rejoint ses nouveaux coéquipiers à Washington, dont les Français Alex Sarr et Bilal Coulibaly. L’ancienne star des Hawks a partagé son excitation lors de sa première conférence de presse dans la capitale.

« Comment pouvez-vous aider les jeunes de l’équipe à progresser ? »

C’est l’une des premières questions qui a été posée à Trae Young hier soir (via Bijan Todd). L’occasion pour ce dernier d’imaginer – déjà – la manière dont il peut sublimer le jeu de nos deux Frenchies.

« Mes joueurs favoris quand j’étais jeune, c’était Steve Nash, et aussi Chris Paul. J’ai appris que (partager) la balle donnait de l’énergie, et c’est pour ça que j’adore faire des passes. J’imagine déjà être en pick-and-roll avec Alex (Sarr), puis le servir pour un dunk ou un alley-oop. J’imagine Bilal couper et recevoir la balle, pas simplement couper pour couper. Tout ça, ça permet de construire une alchimie. »

On en parlait il y a deux jours, l’arrivée d’Ice Trae aux Wizards peut représenter un tremplin pour Alex Sarr et Bilal Coulibaly. Les deux Français vont désormais évoluer avec l’un des meilleurs playmakers offensifs en NBA, ce qui manquait cruellement à Washington.

Ahah Bilal Coulibaly qui travaille son handshake avec Trae Young, y’a du boulot mais ça va venir 😅😅pic.twitter.com/LoA28KvTGd

Trae Young a également déclaré qu’il était content de ne plus avoir à affronter Bilal Coulibaly, qui l’a « plusieurs fois lockdown ces dernières années » à travers sa grosse défense.

