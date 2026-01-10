Programme NBA : Cavs – Wolves à 19h, puis un gros Celtics – Spurs dans la nuit !
Le 10 janv. 2026 à 17:13 par Nicolas Meichel
Après une semaine riche et intense, le week-end est là et avec ça, des matchs à horaire français. Au programme NBA ce samedi : Cavs – Wolves dès 19h, puis un déplacement des Spurs de Victor Wembanyama à Boston cette nuit (2h).
Le programme NBA du soir
- 19h : Cavaliers – Wolves
- 1h : Pacers – Heat
- 1h30 : Pistons – Clippers
- 2h : Celtics – Spurs
- 2h : Bulls – Mavericks
- 3h30 : Jazz – Hornets
L’affiche à ne pas rater : Celtics – Spurs
Après une mauvaise passe frustrante pour la bande à Wemby, San Antonio est revenu dans le droit chemin face aux Lakers et veut désormais enchaîner sur le parquet mythique des Celtics. Victor sera sur le terrain, mais toujours en restriction de minutes et probablement remplaçant. Les Spurs devront néanmoins faire sans Devin Vassell.
Les Celtics évolueront eux en back-to-back après leur belle victoire sur les Raptors la nuit dernière. Deuxième de l’Est à la surprise générale, l’équipe de Jaylen Brown veut désormais taper le second de l’Ouest.
Gros combat à prévoir au TD Garden !
Les Français en lice
- Victor Wembanyama à Boston.
- Moussa Diabaté et Tidjane Salaün (Hornets) face au Jazz.
- Nico Batum (Clippers) en back-to-back à Detroit.
- Rudy Gobert et Joan Beringer (Wolves) à Cleveland.