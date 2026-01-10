Après une semaine riche et intense, le week-end est là et avec ça, des matchs à horaire français. Au programme NBA ce samedi : Cavs – Wolves dès 19h, puis un déplacement des Spurs de Victor Wembanyama à Boston cette nuit (2h).

Le programme NBA du soir

19h : Cavaliers – Wolves

1h : Pacers – Heat

1h30 : Pistons – Clippers

2h : Celtics – Spurs

2h : Bulls – Mavericks

3h30 : Jazz – Hornets

L’affiche à ne pas rater : Celtics – Spurs

Après une mauvaise passe frustrante pour la bande à Wemby, San Antonio est revenu dans le droit chemin face aux Lakers et veut désormais enchaîner sur le parquet mythique des Celtics. Victor sera sur le terrain, mais toujours en restriction de minutes et probablement remplaçant. Les Spurs devront néanmoins faire sans Devin Vassell.

Les Celtics évolueront eux en back-to-back après leur belle victoire sur les Raptors la nuit dernière. Deuxième de l’Est à la surprise générale, l’équipe de Jaylen Brown veut désormais taper le second de l’Ouest.

Gros combat à prévoir au TD Garden !

Les Français en lice

Victor Wembanyama à Boston.

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün (Hornets) face au Jazz.

Nico Batum (Clippers) en back-to-back à Detroit.

Rudy Gobert et Joan Beringer (Wolves) à Cleveland.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici