Les suspensions peuvent visiblement arriver en retard en NBA. Shams Charania nous a appris cette nuit que Dennis Schroder allait devoir manquer trois matchs car le 28 décembre, après la défaite face aux Lakers, il a tenté de frapper Luka Doncic

Dennis Schroder a déjà montré à plusieurs reprises qu’il avait du caractère. Son inimitié documentée avec Jeff Teague en est un exemple. Mais le 28 décembre dernier, dans les coulisses de la crypto.com Arena, l’Allemand semble être allé un petit peu trop loin.

La NBA a décidé de le suspendre pour trois matchs. En effet, 40 minutes après la large défaite des Sacramento Kings face aux Los Angeles Lakers, le meneur de jeu a attendu un autre joueur et a tenté de le frapper. Shams Charania n’a pas révélé l’identité du punching-ball désiré, mais quelques minutes plus tard, Chris Mannix, de Sports Illustrated s’en est chargé.

Ça a chauffé à la fin du Lakers – Kings le 28 décembre dernier.

Selpn @ShamsCharania, 40 minutes après la rencontre, Dennis Schroder a confronté et tente de frapper un autre joueur (dont l’identité n’est pas connue).

Il est suspendu 3 matchs par la NBA.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 11, 2026

Selon Chris Mannix, le joueur que Dennis Schroder a tenté de frapper est Luka Doncic ! https://t.co/epcfgF0XAU

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 11, 2026

Avec son 1m85 et ses 79 kilos, le moins que l’on puisse dire c’est que Dennis Schroder a montré de l’ambition. Mais lorsque cette dernière mène à des actions violentes et peu inspirées, elle est logiquement punie et non récompensée.

