Victor Wembanyama clutch face aux Celtics (100-95) !

Longtemps muselé, Victor Wembanyama a choisi le meilleur moment pour se réveiller dans le money time : fadeaway, puis le dagger à 19,2 secondes de la fin. Les Spurs s’offrent les Celtics (100-95) au TD Garden, malgré une soirée galère de loin (22% du parking) et un match d’une intensité… proche de celle du printemps.

Le box-score de la rencontre, c’est juste ici

On peut découper ce money time en deux scènes, et tout commence sur un score de 84-84. Boston pense avoir trouvé la bonne cassure quand Baylor Scheierman plante un tir dans le corner (un peu moins de sept minutes à jouer), vite suivi par un panier en pénétration de Derrick White. Sauf que les Spurs ne paniquent pas : ils répondent par une séquence ultra simple, ultra efficace, et surtout ultra précieuse quand les possessions se raréfient. San Antonio passe un 9-2, et c’est Keldon Johnson qui allume la mèche avec le tir qui retourne l’ambiance : son missile du parking à 2:14 donne l’avantage aux Texans, 93-91. Là, tu sens déjà que le match vient de changer de camp : plus de calme, plus d’exécution, et Boston qui doit aller chercher chaque point au forceps.

Et puis c’est l’heure du duel comme dirait l’autre. Jaylen Brown égalise sur un layup… mais Wembanyama répond immédiatement, sans se cacher, et San Antonio repasse devant. Derrière, Boston a une possession pour reprendre la main : Brown remonte le ballon, et c’est là que De’Aaron Fox lui arrache littéralement la gonfle près de la ligne médiane. Le ballon revient vite dans les mains des Spurs, Champagnie attaque le rebond et convertit la claquette de son propre tir manqué : 97-93 à 41 secondes, l’air commence à manquer pour Boston. Et comme si ça ne suffisait pas, Wemby remet une couche avec le tir qui tue : un dagger à mi-distance pour faire 99-95 à 19,2 secondes de la fin. Rideau,bonne soirée à tous.

Wemby termine avec 21 points en 26 minutes, 6 rebonds, 3 contres, zéro balle perdue, et surtout un +15. L’adresse était perfectible ce soir 8/17, dont 1/4 de loin, et un impeccable 4/4 aux lancers. Pas besoin d’en faire des tonnes : présence défensive constante, et efficacité quand ça compte.

Boston a eu des tirs, San Antonio a eu des actions qui valent double parce qu’elles tombent au pire moment pour l’adversaire. Et dans cette fin de match, Wembanyama plante les deux tirs qui comptent, au milieu d’un enchaînement parfaitement geré par les hommes de Mitch Johnson. Difficile de demander une carte de visite plus claire en déplacement, au Garden, contre les Celtics.