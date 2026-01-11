Il y a des matchs où tu te dis « ok, ça va se jouer sur le money time » (coucou Celtics-Spurs). Et puis il y a le Jazz–Hornets, où le money time a été déclaré mort à 3h35 du matin : 45-14 dans le premier quart, 150-95 au final, et Utah qui demande gentiment si on peut passer directement au lendemain.

Le box-score de la rencontre, c’est juste ici

Utah a donc accueilli Charlotte comme on accueille un rhume en plein mois de janvier : sans défense, sans chaleur, et avec la sensation que ça allait durer. Premier quart : 45-14. Oui, 45-14. Pas une bonne entame, non : un accident industriel. Les Hornets arrosent de loin, courent en transition, et surtout jouent comme si la touche « accélérer x2 » était restée coincée. À la fin des 12 premières minutes le public a probablement commencé à taper « comment se reconvertir en fan de hockey » sur Google.

Le pire pour Utah ? Charlotte n’a même pas eu besoin d’un monstre à 40 points pour transformer ça en boucherie. Les Hornets font ça en mode collectif, très propre, très méchant : 35 passes, 65 rebonds (21 offensifs), 24 tirs à 3-points (24/59), et une adresse globale à 52,5% (53/101). Tre Mann met 20 points en 12 minutes, LaMelo Ball enquille 17 points avec 5 tirs de la buvette, Brandon Miller en met 18, Miles Bridges est en pilotage automatique (15 points en 22 minutes). Même le banc a l’air de sortir d’un cheat code sur GTA : tu clignes des yeux, un autre Hornet a déjà planté un tir ouvert.

Côté Jazz, c’est l’inverse : tu ouvres le frigo, y’a de la lumière mais pas grand-chose à manger. L’équipe finit à 7/31 à 3-points (22,6%), perd 15 ballons, et se fait rouler dessus au rebond (31-65). Brice Sensabaugh sauve un peu les meubles avec 26 points, Isaiah Collier fait ce qu’il peut (17 points, 9 passes), mais quand ton match commence par 14 points encaissés… et se termine à 150, tu ne “perds” pas, tu assistes à une démonstration publique.

Et puis quand on pense avoir toucher le fond, on se rend compte que Cody Williams creuse encore : -60 de +/-. Voilà voilà. Vous pensez qu’il va bien dormir cette nuit ?

