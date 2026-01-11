TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : Les Clippers viennent à bout des Pistons

Le 11 janv. 2026 à 07:15 par Robin Wolff

Six matchs étaient au programme en NBA. En début de soirée les Cavalier se sont défaits des Wolves, les Spurs et les Clippers s’en sortent au bout du suspense face aux Celtics et aux Pistons. le Jazz s’est fait allumé face aux Hornets, c’est l’heure du résumé de la nuit !

Les résultats de la nuit :

  • Cavaliers – Wolves : 146-134 (stats)
  • Pacers – Heat : 123-99 (stats)
  • Pistons – Clippers : 92-98 (stats)
  • Celtics – Spurs : 95-100 (stats)
  • Bulls – Mavericks : 125-107 (stats)
  • Jazz – Hornets : 95-150 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

21 points, 6 rebonds et 3 contres cette nuit pour Victor Wembanyama face aux Spurs.

Mais surtout San Antonio était mené de 3 points à 2m50 de la fin lors de son retour sur le terrain et il a fait basculer le match avec 2 shoots clutchissimes ! 😍pic.twitter.com/r87hZBPwHq

Les classements NBA :

Les résultats en TTFL :

Le programme de ce soir :

  • 21h00 : Magic – Pelicans
  • 21h30 : Grizzlies – Nets
  • 0h : Raptors – Sixers
  • 0h : Blazers – Knicks
  • 1h : Wolves – Spurs
  • 1h : Thunder – Heat
  • 2h : Nuggets – Bucks
  • 2h : Suns – Wizards
  • 2h30 : Warriors – Hawks
  • 3h : Kings – Rockets
