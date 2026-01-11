Résumé NBA de la nuit : Les Clippers viennent à bout des Pistons

Six matchs étaient au programme en NBA. En début de soirée les Cavalier se sont défaits des Wolves, les Spurs et les Clippers s’en sortent au bout du suspense face aux Celtics et aux Pistons. le Jazz s’est fait allumé face aux Hornets, c’est l’heure du résumé de la nuit !

Les résultats de la nuit :

Cavaliers – Wolves : 146-134 (stats)

– Wolves : 146-134 (stats) Pacers – Heat : 123-99 (stats)

– Heat : 123-99 (stats) Pistons – Clippers : 92-98 (stats)

: 92-98 (stats) Celtics – Spurs : 95-100 (stats)

: 95-100 (stats) Bulls – Mavericks : 125-107 (stats)

– Mavericks : 125-107 (stats) Jazz – Hornets : 95-150 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Les Cavs se défont des loups à l’effort collectif : tous les joueurs du cinq majeurs ont inscrit au moins vingt points, à l’exception de Jarrett Allen (16 points, 11 rebonds). En sortie de banc, Jaylon Tyson vient ajouter 23 points également.

Les Pacers ont roulé sur le Heat, deuxième victoire consécutive pour eux. Ca joue le titre ?

Les Clippers font tomber des Pistons orphelins de Cade Cunningham et Isaiah Stewart (en plus de Jalen Duren et Tobias Harris), chez eux. John Collins termine à 25 points, 7 rebonds, 4 interceptions et 4 contres, Kawhi leonard à 26 points, 8 rebonds.

Dans le money-time, Victor Wembanyama a guidé les siens vers la victoire à Boston ! 21 points, 6 rebonds et 3 contres pour l’Alien.

Le collectif des Bulls vient à bout des Mavericks, tous les titulaires ont inscrit plus de dix points. En face Cooper Flagg a passé une sale soirée (11 points à 4/13 au tir).

Il n’y a jamais eu de match entre les Hornets et le Jazz. Les frelons ont juste pulvériser Utah.

Le highlight de la nuit :

21 points, 6 rebonds et 3 contres cette nuit pour Victor Wembanyama face aux Spurs.

Mais surtout San Antonio était mené de 3 points à 2m50 de la fin lors de son retour sur le terrain et il a fait basculer le match avec 2 shoots clutchissimes ! 😍pic.twitter.com/r87hZBPwHq

Les classements NBA :

