La nuit des Français en NBA : Joan Beringer s’illustre face aux Cavaliers !

Six français étaient en lisse cette nuit et ils ont tous eu du temps de jeu ! Joan Beringer continue de gratter des minutes et de s’illustrer, Victor Wembanyama a été clutch et Moussa Diabaté a terminé en triple-double. On fait le point sur la nuit de nos français en NBA !

Les résultats de la nuit :

Cavaliers – Wolves : 146-134 (stats)

– Wolves : 146-134 (stats) Pacers – Heat : 123-99 (stats)

– Heat : 123-99 (stats) Pistons – Clippers : 92-98 (stats)

: 92-98 (stats) Celtics – Spurs : 95-100 (stats)

: 95-100 (stats) Bulls – Mavericks : 125-107 (stats)

– Mavericks : 125-107 (stats) Jazz – Hornets : 95-150 (stats)

Rudy Gobert

Même si la défense des Wolves a souffert face aux Cavaliers, Rudy Gobert a livré une partition dans la lignée de ses dernières. 8 points, 12 rebonds, 3 contres, 2 passes décisives et 1 interception à 4/6 au tir.

Joan Beringer

Seulement deux petites minutes pour Joan Beringer mais il a su les mettre a profit : 6 points, 2 rebonds et 1 interception à 3/3 au tir !

Nicolas Batum

Seulement 1 rebond et 1 interception en 14 minutes pour notre Batman national.

Victor Wembanyama

Wemby a sauvé les Spurs cette nuit : 21 points, 6 rebonds et 3 contres mais surtout des actions clutch des deux côtés du terrain en toute fin de match.

Moussa Diabaté

Double-double pour Moussa Diabaté face aux Hornets ! 10 points, 10 rebonds, 2 contres et une branlée qui fait du bien au moral.

Tidjane Salaün

Tidjane Salaün était aussi de la partie à Salt Lake City : 5 points, 5 rebonds et 2 passes en 12 minutes.

Le programme de ce soir :