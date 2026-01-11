La nuit des Français en NBA : Joan Beringer s’illustre face aux Cavaliers !
Le 11 janv. 2026 à 07:36 par Robin Wolff
Six français étaient en lisse cette nuit et ils ont tous eu du temps de jeu ! Joan Beringer continue de gratter des minutes et de s’illustrer, Victor Wembanyama a été clutch et Moussa Diabaté a terminé en triple-double. On fait le point sur la nuit de nos français en NBA !
Les résultats de la nuit :
- Cavaliers – Wolves : 146-134 (stats)
- Pacers – Heat : 123-99 (stats)
- Pistons – Clippers : 92-98 (stats)
- Celtics – Spurs : 95-100 (stats)
- Bulls – Mavericks : 125-107 (stats)
- Jazz – Hornets : 95-150 (stats)
Rudy Gobert
Même si la défense des Wolves a souffert face aux Cavaliers, Rudy Gobert a livré une partition dans la lignée de ses dernières. 8 points, 12 rebonds, 3 contres, 2 passes décisives et 1 interception à 4/6 au tir.
Joan Beringer
Seulement deux petites minutes pour Joan Beringer mais il a su les mettre a profit : 6 points, 2 rebonds et 1 interception à 3/3 au tir !
Nicolas Batum
Seulement 1 rebond et 1 interception en 14 minutes pour notre Batman national.
Victor Wembanyama
Wemby a sauvé les Spurs cette nuit : 21 points, 6 rebonds et 3 contres mais surtout des actions clutch des deux côtés du terrain en toute fin de match.
Moussa Diabaté
Double-double pour Moussa Diabaté face aux Hornets ! 10 points, 10 rebonds, 2 contres et une branlée qui fait du bien au moral.
Tidjane Salaün
Tidjane Salaün était aussi de la partie à Salt Lake City : 5 points, 5 rebonds et 2 passes en 12 minutes.
Le programme de ce soir :
- 21h00 : Magic (Noah Penda) – Pelicans
- 21h30 : Grizzlies – Nets (Nolan Traoré)
- 0h : Raptors – Sixers
- 0h : Blazers (Rayan Rupert, Sidy Cissoko) – Knicks (Mohamed Diawara, Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet)
- 1h : Wolves (Rudy Gobert, Joan Beringer) – Spurs (Victor Wembanyama)
- 1h : Thunder (Ousmane Dieng) – Heat
- 2h : Nuggets – Bucks
- 2h : Suns – Wizards (Alexandre Sarr, Bilal Coulibaly)
- 2h30 : Warriors – Hawks (Zaccharie Risacher)
- 3h : Kings (Maxime Raynaud) – Rockets