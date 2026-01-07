Victor Wembanyama frustré par la suffisance des Spurs

Malgré le retour convaincant de Victor Wembanyama cette nuit (30 points en 21 minutes), les Spurs sont tombés sur le parquet de Memphis, la quatrième défaite sur les six derniers matchs. De quoi frustrer l’Alien.

Depuis ses trois victoires face au Thunder, qui ont propulsé les Spurs dans une nouvelle dimension, la bande de Wemby connaît un sérieux coup de mou. San Antonio s’est incliné contre Utah, Cleveland, Portland et donc Memphis cette nuit. Le point commun entre ces quatre équipes ? Elles possèdent toutes un moins bon bilan que les Spurs, trois d’entre elles ayant même un bilan négatif sur la saison.

« Le fait est que nous jouons au niveau de nos adversaires », a déclaré Wembanyama, forcément frustré. « Le point positif, c’est que nous pouvons rivaliser avec n’importe qui et regarder tout le monde dans les yeux. Mais le point négatif, c’est que nous regardons tout le monde dans les yeux, alors que parfois, nous devrions simplement écarter nos adversaires. La plupart du temps, nous jouons bien. Mais nous ne finissons pas nos actions [et] nos possessions. Nous laissons simplement nos adversaires rester dans le match. »

Dernier exemple cette nuit à Memphis, où les Spurs menaient de quatre points avec moins de deux minutes à jouer dans le match, avant de s’effondrer face à Cam Spencer. En restriction de minutes, Victor Wembanyama était alors sur le banc, impuissant.

KILLA CAM GIVES THE GRIZZ THE LEAD 😤

Équipe hyper talentueuse mais aussi hyper jeune, les Spurs doivent logiquement encore franchir des étapes avant d’arriver à pleine maturité. Ils sont en train d’apprendre qu’aucun match n’est facile en NBA, qu’aucune victoire n’est garantie, même quand on a battu le Thunder trois fois de suite.

Dans l’intensité, dans l’exécution, on ne retrouve pas la même équipe que celle qui a tapé Oklahoma City en décembre. Il y a eu un contrecoup, peut-être physique mais surtout mental, et c’est désormais aux Spurs d’apprendre de cette expérience pour continuer à progresser.