La nuit des Français en NBA : Alexandre Sarr au top, 23 points contre le Magic !

Quelques français en lice cette nuit, et une réussite globale sur le plan individuel ! Victor Wembanyama a bien évidemment cartonné, mais notre titre de MVP tricolore de la nuit revient à Alexandre Sarr, qui colle 23 points dans la victoire des Wizards !

Résultats de la nuit :

Pacers – Cavaliers : 116-120 (stats)

: 116-120 (stats) Wolves – Heat : 122-94 (stats)

– Heat : 122-94 (stats) Wizards – Magic : 120-112 (stats)

– Magic : 120-112 (stats) Grizzlies – Spurs : 106-105 (stats)

– Spurs : 106-105 (stats) Pelicans – Lakers : 103-111 (stats)

: 103-111 (stats) Kings – Mavericks : 98-100 (stats)

Victor Wembanyama

30 points, 5 rebonds, 3 passes, 1 interception, 1 contre en 21 minutes. La défaite est malheureusement au bout du match des Spurs, face aux Grizzlies. Wemby est sorti à 3 minutes de la fin de la partie, pour ne plus revenir sur le parquet. Restriction de minutes oblige…

Alexandre Sarr

Le MVP tricolore de la noche pour la rédaction TrashTalk ! 23 points, 7 rebonds, 2 passes, 1 interception, 5 contres à 7/14 au tir. Une prestation solide qui cimente toujours plus sa place centrale dans le projet sportif des Wizards. Rendez-vous au Rising Stars Challenge !

🇫🇷 Alexandre Sarr cette nuit face à Orlando :

🔸23 points

🔸7 rebonds, 2 passes, 1 steal

🔸5 CONTRES (!)

🔸7/14 au tir, 7/7 LF

Très, très solide match d’Alex face au Magic, élément majeur dans la victoire des Wizards ! 🔥🔥🔥pic.twitter.com/VQc5NEGlU3

Bilal Coulibaly

14 points, 8 rebonds, 3 passes, 5 interceptions à 4/8 au tir pour Bilal, l’homme à tout faire de ce match face au Magic !

Rudy Gobert

Soirée très tranquille pour Rudy Gobert face au Heat, qui a pris une grosse branlée chez les Wolves. Le pivot tricolore s’offre 13 points, 16 rebonds, 1 passe et 2 contres à 5/5 au tir et 3/3 aux lancers.

Maxime Raynaud

Belle soirée sur le plan individuel pour Max, face aux Mavericks : 14 points, 9 rebonds, 1 passe, 1 steal et des grosses séquences de défense dans le money time sur Anthony Davis ! Cependant, les Kings craquent en toute fin de partie et lâchent le match face aux Mavericks…

Noah Penda 10 points, 4 rebonds, 2 passes, 4 interceptions, 1 contre à 4/7 au tir pour Noah Penda face aux Wizards, un bon match pour gagner de la confiance !

