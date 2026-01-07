La nuit des Français en NBA : Alexandre Sarr au top, 23 points contre le Magic !
Le 07 janv. 2026 à 08:25 par Nicolas Vrignaud
Quelques français en lice cette nuit, et une réussite globale sur le plan individuel ! Victor Wembanyama a bien évidemment cartonné, mais notre titre de MVP tricolore de la nuit revient à Alexandre Sarr, qui colle 23 points dans la victoire des Wizards !
Résultats de la nuit :
- Pacers – Cavaliers : 116-120 (stats)
- Wolves – Heat : 122-94 (stats)
- Wizards – Magic : 120-112 (stats)
- Grizzlies – Spurs : 106-105 (stats)
- Pelicans – Lakers : 103-111 (stats)
- Kings – Mavericks : 98-100 (stats)
Victor Wembanyama
30 points, 5 rebonds, 3 passes, 1 interception, 1 contre en 21 minutes. La défaite est malheureusement au bout du match des Spurs, face aux Grizzlies. Wemby est sorti à 3 minutes de la fin de la partie, pour ne plus revenir sur le parquet. Restriction de minutes oblige…
Alexandre Sarr
Le MVP tricolore de la noche pour la rédaction TrashTalk ! 23 points, 7 rebonds, 2 passes, 1 interception, 5 contres à 7/14 au tir. Une prestation solide qui cimente toujours plus sa place centrale dans le projet sportif des Wizards. Rendez-vous au Rising Stars Challenge !
🇫🇷 Alexandre Sarr cette nuit face à Orlando :
🔸23 points
🔸7 rebonds, 2 passes, 1 steal
🔸5 CONTRES (!)
🔸7/14 au tir, 7/7 LF
Très, très solide match d’Alex face au Magic, élément majeur dans la victoire des Wizards ! 🔥🔥🔥pic.twitter.com/VQc5NEGlU3
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 7, 2026
Bilal Coulibaly
14 points, 8 rebonds, 3 passes, 5 interceptions à 4/8 au tir pour Bilal, l’homme à tout faire de ce match face au Magic !
Rudy Gobert
Soirée très tranquille pour Rudy Gobert face au Heat, qui a pris une grosse branlée chez les Wolves. Le pivot tricolore s’offre 13 points, 16 rebonds, 1 passe et 2 contres à 5/5 au tir et 3/3 aux lancers.
Maxime Raynaud
Belle soirée sur le plan individuel pour Max, face aux Mavericks : 14 points, 9 rebonds, 1 passe, 1 steal et des grosses séquences de défense dans le money time sur Anthony Davis ! Cependant, les Kings craquent en toute fin de partie et lâchent le match face aux Mavericks…
Le programme de ce soir :
- 1h : Hornets – Raptors
- 1h : Pistons – Chicago
- 1h : Sixers – Wizards
- 1h : Celtics – Nuggets
- 1h30 : Hawks – Pelicans
- 1h30 : Nets – Magic
- 1h30 : Knicks – Clippers
- 2h : Grizzlies – Suns
- 2h : Thunder – Jazz
- 3h30 : Spurs – Lakers
- 4h : Warriors – Bucks
- 4h : Blazers – Rockets