Victor Wembanyama colle 30 points en 21 minutes, les Spurs s’inclinent à Memphis (106-105)

De retour après deux matchs manqués en raison d’un souci au genou, Victor Wembanyama n’a pas fait dans la dentelle. Son temps de jeu reste limité (21 minutes), et sa sortie définitive décidée par Mitch Johnson à 3:45 de la fin laisse un goût de frustration, car l’Alien aurait certainement pesé sur la fin de match des Spurs, qui s’inclinent d’un cheveux à Memphis.

Les Spurs ont compté jusqu’à 11 points d’avance, à l’aube de la mi-temps. Une avance gagnée au mérite, grâce à une entame solide de la part de Stephon Castle, Julian Champagnie et Victor Wembanyama. San Antonio se permet même de faire le trou sans l’Alien sur le parquet, et file au vestiaire souffler avec un matelas loin d’être définitif mais toutefois confortable (46-54).

Gros match de Wemby pour son retour ! Un poil frustrant de le voir sortir pour de bon à 3min de la fin car il aurait pu avoir un impact décisif.

Pourtant, les Grizzlies vont réussir à inverser la tendance. Victor est injouable, allume de partout avec une efficacité remarquable. Ses 21 minutes sur le parquet sont forcément frustrantes, car les Spurs n’arriveront pas remporter le match. Mitch Johnson a choisi de préserver sa star. C’est à ce moment que Cam Spencer choisit de take over, et de coller les cinq derniers points des Grizzlies, dagger décisif à 30 secondes du termes inclus.

CAM SPENCER GAME WINNER.

Avec cette défaite, les Éperons sont désormais à 25-11 en termes de bilan. Les Spurs enchaînent dès cette nuit face aux Lakers, à San Antonio. Paraît que certains membres de TrashTalk et des grands chanceux partis avec eux seront dans la salle, d’ailleurs !